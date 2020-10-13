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Зачем нужно ходить 10 тысяч шагов: врачи раскрыли секрет

13 октября 2020, 21:31

Ходьба - отличный способ поддерживать форму и худеть.

Ходьба
Для выполнения этого требуется около 30 минут. / Reuters

Прогулка по 10 000 шагов в день поможет вам оставаться в форме и быть стройным. Большинство фитнес-трекеров и часов рекомендуют выполнять хотя бы 10 000 шагов в день, и сообщат вам, как только вы достигнете этой цели. Но откуда взялась цифра в 10 000 шагов?

Почему 10 000 шагов?

По мнению экспертов, 10 000 шагов - это минимум, который мы все должны проходить в день. Причина в том, что для выполнения этого требуется около 30 минут.

Национальная служба здравоохранения рекомендует заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, что составляет 30 минут в день. Это может быть ходьба, бег, танцы, занятия спортом или что-то еще. Ваши фитнес-цели будут определять, сколько шагов вы делаете в день.

Вам не нужно делать 10 000 шагов в день, если вы новичок в фитнесе или восстанавливаетесь после травмы.

Точно так же вам может потребоваться именно столько или вы захотите сделать больше, если вы пытаетесь быстро похудеть.

По данным Fitbit, ежедневное выполнение дополнительных 10 000 шагов обычно сжигает от 2000 до 3500 дополнительных калорий каждую неделю.

Если вы сделаете дополнительные 10 000 шагов, вы потеряете около 0,5 кг в неделю.

Если вы хотите поддерживать свой вес, достаточно одного подхода из 10 000 шагов в день.

Как далеко 10 000 шагов?

Причина, по которой большинство фитнес-трекеров рекомендуют 10 000, связана с расстоянием.

Это количество шагов составляет около 8 км.

Если вы не ведете себя достаточно активно во время работы, этого добиться сложно.

Этой цели легче достичь, пройдя по запланированным маршрутам или на беговой дорожке.

В чем польза ходьбы?

Ходьба - отличный способ поддерживать форму и худеть, потому что это бесплатно. Вам не нужно никакого оборудования или платить за абонемент в тренажерный зал. Все, что вам нужно, это крепкая обувь для ходьбы и вы сами. Наденьте фитнес-трекер на запястье и вперед!

Существуют способы незаметно проникнуть дополнительным шагам в вашу жизнь, не планируя маршрута. Для этого, достаточно:

  • пройти часть пути на работу пешком
  • ходить в магазины
  • использовать лестницу вместо лифта
  • оставить машину на короткое время
  • гулять с детьми в школу
  • регулярно гулять с другом
  • гулять с семьей или друзьями после ужина

По данным клиники Майо, ходьба может снизить риск следующих заболеваний:

  • Сердечное заболевание
  • Ожирение
  • Диабет
  • Повышенное артериальное давление
  • Депрессия

Как быстро я должен идти?

На сайте NHS говорится, что быстрая прогулка составляет около 5 км в час, что быстрее, чем прогулка.

Вы узнаете, что идете быстро, если все еще можете говорить, но не можете петь песню.

Существует множество приложений для смартфонов, например бесплатное приложение Active 10, которое может сказать вам, с какой скоростью вы идете.

Бесплатное приложение Active 10 предлагает способы более быстрой ходьбы.

похудание ходьба спорт
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