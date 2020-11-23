УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья

23 ноября 2020, 11:19

Многие люди ощущают пользу от этого средства, особенно первым делом утром или перед сном.

Вода_с_лимоном
Многие люди ощущают пользу от этого средства, особенно первым делом утром или перед сном. / Pixabay

Питьевая вода, горячая или холодная, сохраняет ваше тело здоровым и увлажненным. Некоторые люди утверждают, что горячая вода может улучшить пищеварение, уменьшить заложенность носа и даже способствовать расслаблению по сравнению с питьем холодной воды.

Большинство преимуществ горячей воды для здоровья основаны на анекдотических отчетах, так как в этой области мало научных исследований. Тем не менее, многие люди ощущают пользу от этого средства, особенно первым делом утром или перед сном.

При употреблении горячих напитков исследования рекомендуют оптимальную температуру от 54 до 71 ° C.

Чтобы укрепить здоровье и добавить немного витамина С, попробуйте добавить дольку лимона в горячую воду, чтобы приготовить лимонную воду.

В этой статье рассматриваются 10 способов, которыми может помочь употребление горячей воды.

1. Может уменьшить заложенность носа

Чашка с горячей водой создает пар. Держите чашку с горячей водой и глубоко вдыхайте этот нежный пар, чтобы ослабить закупорку носовых пазух и даже облегчить головную боль.

Поскольку слизистые оболочки носовых пазух и горла покрыты слизистой оболочкой, горячая вода может помочь согреть эту область и успокоить боль в горле, вызванную скоплением слизи.

Согласно более раннему исследованию, проведенному в 2008 году, горячий напиток, такой как чай, быстро и надолго избавляет от насморка, кашля, боли в горле и усталости. Горячий напиток оказался более эффективным, чем тот же напиток комнатной температуры.

2. Может помочь пищеварению

Питьевая вода помогает пищеварительной системе работать. По мере того, как вода проходит через желудок и кишечник, организм лучше устраняет отходы.

Некоторые считают, что употребление горячей воды особенно эффективно для активизации пищеварительной системы.

Теория состоит в том, что горячая вода также может растворять съеденную пищу, которую ваше тело, возможно, плохо переваривает.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать это преимущество, хотя исследование, проведенное в 2016 году, показало, что теплая вода может оказывать благоприятное влияние на перистальтику кишечника и отхождение газов после операции.

Между тем, если вы чувствуете, что горячая вода помогает пищеварению, нет ничего плохого в ее использовании в качестве лечебного средства.

3. Может улучшить функцию центральной нервной системы

Недостаток воды, горячей или холодной, может негативно сказаться на функционировании нервной системы, в конечном итоге влияя на настроение и работу мозга.

Исследования от 2019 года показали, что питьевая вода может улучшить деятельность центральной нервной системы, а также настроение.

Это исследование показало, что питьевая вода повышает мозговую активность участников во время сложных действий, а также снижает уровень тревожности, о которой они сообщают сами.

4. Может помочь при запоре

Обезвоживание - частая причина запоров. Во многих случаях питьевая вода является эффективным способом облегчить и предотвратить запор. Сохранение гидратации помогает смягчить стул и облегчить его отхождение.

Регулярное употребление горячей воды может помочь сохранить регулярный стул.

5. Сохраняет водный баланс

Хотя некоторые данные показывают, что прохладная вода лучше всего подходит для регидратации, питьевая вода любой температуры поможет сохранить гидратацию.

Институт медицины рекомендует, чтобы женщины выпили 2,3 литра воды каждый день, а мужчины - 3,3 литра в день. Эти цифры включают воду из продуктов, таких как фрукты, овощи и все, что тает.

Вам также нужно гораздо больше воды, если вы беременны или кормите грудью, занимаетесь тяжелой деятельностью или работаете в жаркой среде.

Попробуйте начать день с одной порции горячей воды и закончить другой. Вашему организму нужна вода для выполнения практически всех важных функций, поэтому ценность ее трудно переоценить.

6. Уменьшает дрожь от холода

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что, хотя естественная реакция организма в холодных условиях - дрожь, употребление теплых жидкостей может помочь уменьшить дрожь.

Испытуемые были одеты в костюмы, в которых циркулировала вода, температура которой была немного выше нуля, затем они пили воду при различных температурах, в том числе до 52 ° C.

Исследователи обнаружили, что употребление горячей воды быстро помогло испытуемым меньше работать для поддержания температуры тела. Это может быть удобно, отмечается в исследовании, для людей, работающих или тренирующихся в холодных условиях.

7. Улучшает кровообращение

Здоровый кровоток влияет на все, от вашего артериального давления до риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Принятие теплой ванны помогает вашим органам кровообращения - вашим артериям и венам - расширяться и более эффективно переносить кровь по вашему телу.

Питьевая горячая вода может иметь аналогичный эффект. Тем не менее, мало исследований, подтверждающих, что это эффективно.

В качестве бонуса тепло от горячей воды или купания в ночное время может помочь вам расслабиться и подготовиться к спокойному сну.

8. Может снизить уровень стресса

Поскольку употребление горячей воды помогает улучшить функции центральной нервной системы, вы можете меньше беспокоиться, если будете пить ее.

Согласно исследованию, проведенному в 2014 году, употребление меньшего количества воды привело к снижению чувства спокойствия, удовлетворения и положительных эмоций.

вода здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогнозКак пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Инсульт и инфаркт: крупнейшее исследование назвало "воспалительные продукты"Инсульт и инфаркт: крупнейшее исследование назвало "воспалительные продукты" Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признакиИзменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки
Следующий материал

Последние новости

12:07
Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине
11:55
"Настроение бодрое, температура 36,6": Зеленский выздоровел от коронавируса Видео
11:52
В Украине резко возросло число больных COVID-19, требующих госпитализации Видео
11:45
Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Видео
11:42
В Британии рассказали, какой эффективной будет оксфордская вакцина от COVID-19
Реклама
11:31
Как защититься от COVID-19: врач объяснила нюансы
11:31
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
11:20
Онколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует рак Видео
11:20
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
11:19
Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья Видео
11:18
Композитор The Last of Us тизерит большой анонс – поклонники теряются в догадках
11:04
Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото Фото Видео
10:52
Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину Видео
10:44
Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста Видео
10:39
Что дал карантин выходного дня: Рубан рассказал, когда ждать результатов Видео
10:34
Морги-рефрижераторы, дефицит гробов и очереди на кремацию: Нью-Йорк оказался на грани катастрофы из-за СOVID-19 Видео
10:32
Глава Карабаха обратился к Путину Видео
10:14
Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко Видео
10:10
Нас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпами мнение
09:57
Украинцев планируют обложить новым налогом: куда потратят деньги Видео
Реклама
09:45
Степанов назвал области, где катастрофически не хватает коек с кислородом Видео
09:29
Отказ от карантина: в Кабмине рассказали, что ждет бунтующих мэров Видео
09:10
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
09:09
Байден решил, кто будет "рулить" Госдепом Видео
09:09
Перевыборы превратятся в разгром президентской партии мнение
08:58
Когда Украина справится с атакой COVID-19: экс-замглавы Минздрава дала прогноз Видео
08:58
Как Украина будет латать дыру в бюджете на 100 миллиардов гривен мнение
08:47
Где в Украине больше всего новых больных COVID-19: назван город
08:39
Врачи растолковали, что нельзя делать перед тестом на коронавирус Видео
08:33
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:07
США вышли из Договора по открытому небу: в Германии сделали заявление Видео
08:07
Ученые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии
07:40
Карантин в Украине следует ослабить: нардеп назвал три главные инициативы Видео
07:34
Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19: названа страна Видео
07:24
В США призвали Трампа наконец уйти Видео
07:00
Эксперт объяснила, почему в Украине игнорируют карантин Видео
06:59
Лечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофе Видео
06:56
Краткие итоги Майдана мнение
06:31
Выборы в Ровно, Полтаве, Бердянске: кого поддержали избиратели
06:31
В декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную дату
Реклама
06:15
Арестович предложил подмешать яд в кофе Путину Видео
05:58
Выборы мэров Ужгорода и Никополя: стали известны предварительные результаты
05:55
Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19 - ответ врачей Видео
05:20
СМИ рассказали о плане США по давлению на Северный поток-2
05:01
Закрытие метро в Киеве: названо условие
04:45
Удар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения Лукашенко Видео
04:20
Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077
03:54
Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию
02:55
Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции
02:19
Во сколько Украине обойдется локдаун: экономист озвучил цифры Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять