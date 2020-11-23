Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья

Многие люди ощущают пользу от этого средства, особенно первым делом утром или перед сном. / Pixabay

Питьевая вода, горячая или холодная, сохраняет ваше тело здоровым и увлажненным. Некоторые люди утверждают, что горячая вода может улучшить пищеварение, уменьшить заложенность носа и даже способствовать расслаблению по сравнению с питьем холодной воды.

Большинство преимуществ горячей воды для здоровья основаны на анекдотических отчетах, так как в этой области мало научных исследований. Тем не менее, многие люди ощущают пользу от этого средства, особенно первым делом утром или перед сном.

При употреблении горячих напитков исследования рекомендуют оптимальную температуру от 54 до 71 ° C.

Чтобы укрепить здоровье и добавить немного витамина С, попробуйте добавить дольку лимона в горячую воду, чтобы приготовить лимонную воду.

В этой статье рассматриваются 10 способов, которыми может помочь употребление горячей воды.

1. Может уменьшить заложенность носа

Чашка с горячей водой создает пар. Держите чашку с горячей водой и глубоко вдыхайте этот нежный пар, чтобы ослабить закупорку носовых пазух и даже облегчить головную боль.

Поскольку слизистые оболочки носовых пазух и горла покрыты слизистой оболочкой, горячая вода может помочь согреть эту область и успокоить боль в горле, вызванную скоплением слизи.

Согласно более раннему исследованию, проведенному в 2008 году, горячий напиток, такой как чай, быстро и надолго избавляет от насморка, кашля, боли в горле и усталости. Горячий напиток оказался более эффективным, чем тот же напиток комнатной температуры.

2. Может помочь пищеварению

Питьевая вода помогает пищеварительной системе работать. По мере того, как вода проходит через желудок и кишечник, организм лучше устраняет отходы.

Некоторые считают, что употребление горячей воды особенно эффективно для активизации пищеварительной системы.

Теория состоит в том, что горячая вода также может растворять съеденную пищу, которую ваше тело, возможно, плохо переваривает.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать это преимущество, хотя исследование, проведенное в 2016 году, показало, что теплая вода может оказывать благоприятное влияние на перистальтику кишечника и отхождение газов после операции.

Между тем, если вы чувствуете, что горячая вода помогает пищеварению, нет ничего плохого в ее использовании в качестве лечебного средства.

3. Может улучшить функцию центральной нервной системы

Недостаток воды, горячей или холодной, может негативно сказаться на функционировании нервной системы, в конечном итоге влияя на настроение и работу мозга.

Исследования от 2019 года показали, что питьевая вода может улучшить деятельность центральной нервной системы, а также настроение.

Это исследование показало, что питьевая вода повышает мозговую активность участников во время сложных действий, а также снижает уровень тревожности, о которой они сообщают сами.

4. Может помочь при запоре

Обезвоживание - частая причина запоров. Во многих случаях питьевая вода является эффективным способом облегчить и предотвратить запор. Сохранение гидратации помогает смягчить стул и облегчить его отхождение.

Регулярное употребление горячей воды может помочь сохранить регулярный стул.

5. Сохраняет водный баланс

Хотя некоторые данные показывают, что прохладная вода лучше всего подходит для регидратации, питьевая вода любой температуры поможет сохранить гидратацию.

Институт медицины рекомендует, чтобы женщины выпили 2,3 литра воды каждый день, а мужчины - 3,3 литра в день. Эти цифры включают воду из продуктов, таких как фрукты, овощи и все, что тает.

Вам также нужно гораздо больше воды, если вы беременны или кормите грудью, занимаетесь тяжелой деятельностью или работаете в жаркой среде.

Попробуйте начать день с одной порции горячей воды и закончить другой. Вашему организму нужна вода для выполнения практически всех важных функций, поэтому ценность ее трудно переоценить.

6. Уменьшает дрожь от холода

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что, хотя естественная реакция организма в холодных условиях - дрожь, употребление теплых жидкостей может помочь уменьшить дрожь.

Испытуемые были одеты в костюмы, в которых циркулировала вода, температура которой была немного выше нуля, затем они пили воду при различных температурах, в том числе до 52 ° C.

Исследователи обнаружили, что употребление горячей воды быстро помогло испытуемым меньше работать для поддержания температуры тела. Это может быть удобно, отмечается в исследовании, для людей, работающих или тренирующихся в холодных условиях.

7. Улучшает кровообращение

Здоровый кровоток влияет на все, от вашего артериального давления до риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Принятие теплой ванны помогает вашим органам кровообращения - вашим артериям и венам - расширяться и более эффективно переносить кровь по вашему телу.

Питьевая горячая вода может иметь аналогичный эффект. Тем не менее, мало исследований, подтверждающих, что это эффективно.

В качестве бонуса тепло от горячей воды или купания в ночное время может помочь вам расслабиться и подготовиться к спокойному сну.

8. Может снизить уровень стресса

Поскольку употребление горячей воды помогает улучшить функции центральной нервной системы, вы можете меньше беспокоиться, если будете пить ее.

Согласно исследованию, проведенному в 2014 году, употребление меньшего количества воды привело к снижению чувства спокойствия, удовлетворения и положительных эмоций.