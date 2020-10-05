Задержка месячных: 9 наиболее вероятных причин

Процесс овуляции и менструации зависит от тонкого баланса гормонов. / Sncmedia

Первая мысль у многих сексуально активных людей, когда у них задерживаются месячные, - это то, что они беременны. Тем не менее, помимо беременности, есть много причин, по которым менструация может задерживаться или даже вообще отсутствовать.

Процесс овуляции и менструации зависит от тонкого баланса гормонов, и если эти гормоны даже немного в дисбалансе, это может вызвать задержку менструации.

В этой статье рассматриваются девять причин, по которым у вас могут задержаться месячные, и то, что происходит за кулисами биологического происхождения.

1. Грудное вскармливание

Если вы кормите ребенка исключительно грудью, часто бывает аменорея или отсутствие менструации. Это связано с тем, что грудное вскармливание связано с высоким уровнем гормона пролактина, говорит Дж. Томас Руис, доктор медицины, акушер-гинеколог в Медицинском центре MemorialCare Orange Coast.

Повышенный уровень пролактина подавляет секрецию двух гормонов, важных для менструального цикла и овуляции: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

У некоторых людей месячные могут не возобновиться, пока они полностью не прекратят кормить грудью.

2. Стресс

Руис говорит, что когда вы в стрессе, у вас повышается уровень гормона кортизола, также известного как гормон стресса. Повышенный уровень кортизола подавляет секрецию ЛГ, что, в свою очередь, влияет на овуляцию.

Стресс также может снизить уровень гормонов эстрогена и прогестерона, что может сделать менструальный цикл нерегулярным.

Руис говорит, что нередко пропускаются месячные в стрессовых ситуациях, например, во время выпускных экзаменов в колледже.

3. Изменения в режиме сна

Последовательный график сна поддерживает и ваш биологический график. Но когда ваш график сна нарушается, секреция гормонов становится не такой постоянной и регулярной, как обычно, что, в свою очередь, влияет на секрецию репродуктивных гормонов, говорит Эвелин Митчелл, доктор медицины, акушер и гинеколог из Keck Medicine из USC.

Если ваше тело не вырабатывает гормоны, связанные с менструацией, возможно, у вас поздняя или пропущенная менструация.

Кроме того, недостаток сна может способствовать стрессу, который, опять же, приведет к повышению уровня кортизола, что также может повлиять на время менструации.

4. Потеря веса

Митчелл говорит, что упражнения и недостаток еды могут привести к сильной потере веса, что может привести к задержке менструации.

По словам Митчелла, при похудении мозг может не выделять гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ). ГнРГ - это гормон, который контролирует секрецию других гормонов, выделяемых гипофизом, включая репродуктивные гормоны, такие как ФСГ и пролактин.

Из-за этого ваш гипофиз не получит сигнала о том, что ему необходимо секретировать репродуктивные гормоны, и это приведет к позднему или отсутствию менструации.

5. Слишком много упражнений

Слишком много упражнений часто связано с потерей веса, что может привести к позднему или отсутствию менструации.

Но даже если у вас постоянный вес, перебор с упражнениями может привести к задержке менструации.

6. Увеличение веса

По словам Митчелла, как потеря веса может привести к пропуску менструации, так и увеличение веса. Жировая ткань или жир тела вырабатывает эстроген. Таким образом, когда у вас избыточный вес, в вашем теле циркулирует избыток эстрогена, который может влиять на гормональные процессы в вашем мозгу.

"Эстроген может давать отрицательную обратную связь мозгу, заставляя его думать:"О, может быть, мне не нужно выделять столько этого гормона", а затем это, в свою очередь, вызывает отсутствие овуляции и отсутствие менструаций", - говорит Митчелл.

Кроме того, если у вас избыточный вес и хронически высокий уровень эстрогена, ваш мозг может не ощутить повышенную выработку эстрогена яичниками, когда придет время овуляции, и тогда овуляция и менструация не произойдут, - говорит Руис.

"Кажется, что каждая женщина имеет критический вес, при котором у них могут возникнуть проблемы с овуляцией. Не у всех женщин с ИМТ от 30 до 35 будет овуляторная дисфункция. Таким образом, у женщин все будет хорошо, пока они не достигнут ИМТ 35, у других начнется дисфункция при ИМТ 33 ", - говорит Руис.

Когда человек с избыточным весом теряет вес и уровень эстрогена возвращается к более нормальному исходному уровню, менструация, скорее всего, вернется в норму.

7. Перименопауза

Перименопауза - это время, предшествующее менопаузе, когда менструация полностью прекращается. Обычно перименопауза наступает к 40 годам.

По словам Руиса, в перименопаузе в яичниках заканчиваются яйцеклетки, и уровень эстрогена может быть нерегулярным. Количество эстрогена, производимого от цикла к циклу, может быть недостаточным для запуска овуляции и, следовательно, менструации.

Кроме того, Митчелл говорит, что перименопауза иногда может препятствовать правильной реакции яичников на эстроген, что также может задерживать менструацию. Хотя регулярные месячные все еще возможны в перименопаузе, они могут меняться от месяца к месяцу из-за изменения уровня гормонов.

8. Недиагностированные болезни

Если у вас поздние месячные, но вы все еще высыпаетесь, имеете постоянный здоровый вес, не испытываете сильного стресса, не кормите грудью, самое время подумать о других возможностях, например о болезни.

Вот некоторые примеры основных состояний, которые могут повлиять на менструальный цикл:

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ): нерегулярные месячные очень распространены у людей с СПКЯ. По словам Руиса, это состояние может привести к тому, что у кого-то не будут менструации в течение нескольких месяцев подряд, а во время менструации - очень тяжелые.

(СПКЯ): нерегулярные месячные очень распространены у людей с СПКЯ. По словам Руиса, это состояние может привести к тому, что у кого-то не будут менструации в течение нескольких месяцев подряд, а во время менструации - очень тяжелые. Целиакия : по данным Фонда целиакии, пропущенные месячные могут быть симптомом целиакии у взрослых. Это связано с тем, что глютеновая болезнь - это аутоиммунное заболевание, которое, если его не лечить, может ухудшить способность вашего организма усваивать питательные вещества, что может повлиять на менструальный цикл.

: по данным Фонда целиакии, пропущенные месячные могут быть симптомом целиакии у взрослых. Это связано с тем, что глютеновая болезнь - это аутоиммунное заболевание, которое, если его не лечить, может ухудшить способность вашего организма усваивать питательные вещества, что может повлиять на менструальный цикл. Диабет : у некоторых людей с диабетом или из группы риска могут наблюдаться задержки менструации. Хотя причина не совсем ясна, исследователи считают, что инсулинорезистентность играет определенную роль.

: у некоторых людей с диабетом или из группы риска могут наблюдаться задержки менструации. Хотя причина не совсем ясна, исследователи считают, что инсулинорезистентность играет определенную роль. Заболевания щитовидной железы : гипертиреоз или гипотиреоз могут повлиять на ваш период, говорит Митчелл. Щитовидная железа вырабатывает тиреотропный гормон, который может влиять на секрецию ЛГ и ФСГ.

: гипертиреоз или гипотиреоз могут повлиять на ваш период, говорит Митчелл. Щитовидная железа вырабатывает тиреотропный гормон, который может влиять на секрецию ЛГ и ФСГ. Беременность. Самая частая причина поздних месячных у сексуально активных людей - беременность. Во время беременности у вас не будет менструаций. По словам Руиса, гормонально беременность приводит к высокому уровню гормона прогестина, а высокий уровень прогестина подавляет овуляцию.

Ваше тело будет вырабатывать гормоны и претерпевать изменения, чтобы приспособиться к растущему ребенку, а не высвобождать гормоны, отвечающие за овуляцию и менструацию.

Когда обратиться к врачу

Задержка месячных или их отсутствие являются нормальным явлением и могут быть вызваны рядом факторов, включая стресс, недостаток сна, перенапряжение или значительные изменения веса. Но если вы пропустили три или более менструации подряд, у вас есть состояние, называемое аменореей, и вам следует записаться на прием к акушеру-гинекологу.

Ваш врач может помочь определить причину ваших поздних или отсутствующих менструаций, убедиться, что у вас нет каких-либо сопутствующих заболеваний, и вернуть вас на путь нормальных, регулярных менструаций.