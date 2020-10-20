Закончил и отвернулся: эксперты объяснили, почему мужчины спят после секса

Эксперты объяснили, почему мужчины спят после секса / Menslife

Поскольку женщины испытывают оргазм далеко каждый половый акт, то у них хватает сил, чтобы вести разговор после секса. У мужчин все ровно наоборот ‒ они потратили всю энергию на достижение оргазма и потому их чаще всего тянет спать.

Об этом сообщает портал Reader's Digest.

Как утверждают эксперты, для многих женщин очень важны объятия и разговоры после секса, поскольку это укрепляет близость, привязанность и приверженность.

Специалисты советуют мужчинам ‒ чтобы после секса остались силы поговорить и обниматься, нужно пробовать следующее:

Заниматься сексом перед завтраком, обедом или ужином ‒ на пустой желудок. Никто не хочет ложиться спать натощак, а после еды мужчина соглашается на объятия, потому всего потребности удовлетворены;

Заниматься сексом до того, как по телевизору покажут спортивные состязания;

Избегать секса поздно ночью ‒ потому что в это время потребность во сне наибольшая;

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