Закончил и отвернулся: эксперты объяснили, почему мужчины спят после секса

Оказывается, у извечных женских обид на мужчин в духе - "А поговорить после секса?" есть вполне конкретное объяснение.
Поскольку женщины испытывают оргазм далеко каждый половый акт, то у них хватает сил, чтобы вести разговор после секса. У мужчин все ровно наоборот ‒ они потратили всю энергию на достижение оргазма и потому их чаще всего тянет спать.
Об этом сообщает портал Reader's Digest.
Как утверждают эксперты, для многих женщин очень важны объятия и разговоры после секса, поскольку это укрепляет близость, привязанность и приверженность.
Специалисты советуют мужчинам ‒ чтобы после секса остались силы поговорить и обниматься, нужно пробовать следующее:
Заниматься сексом перед завтраком, обедом или ужином ‒ на пустой желудок. Никто не хочет ложиться спать натощак, а после еды мужчина соглашается на объятия, потому всего потребности удовлетворены;
Заниматься сексом до того, как по телевизору покажут спортивные состязания;
Избегать секса поздно ночью ‒ потому что в это время потребность во сне наибольшая;
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