Заметен у мужчин и женщин: назван сексуальный симптом высокого давления

Состояние может привести к смертельным осложнениям / Фото: newsru.co.il

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание. Утверждается, что у вас может быть риск гипертонии, если у вас разовьется эректильная дисфункция или низкое либидо.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы, пишет Express.co.uk.

Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы. Очень важно, чтобы ваша гипертония была диагностирована как можно скорее.

Хотя может быть трудно определить, подвержены ли вы повышенному кровяному давлению, вам следует подумать о том, чтобы поговорить с врачом, если вы заметили незначительное изменение своих привычек в спальне.

По данным клиники Мэйо, люди с гипертонией больше подвержены риску сексуальной дисфункции.

Высокое кровяное давление может привести к ограниченному притоку крови к определенным частям тела.

У мужчин это может привести к эректильной дисфункции, если к половому члену не поступает достаточное количество крови.

Между тем, женщины могут обнаружить снижение сексуального возбуждения, а также сухость влагалища.

Но то, что у вас развивается эректильная дисфункция, не обязательно означает, что у вас высокое кровяное давление.

Импотенция очень распространена, и обычно не о чем беспокоиться, но вам все равно следует поговорить с врачом, если ваша эректильная дисфункция не исчезнет.

Между тем, сухость влагалища в какой-то момент затрагивает большинство женщин.

По данным NHS, это может быть вызвано менопаузой, грудным вскармливанием и некоторыми видами лечения рака.

Вы можете снизить риск высокого кровяного давления, соблюдая здоровую сбалансированную диету и регулярно выполняя физические упражнения.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы обычно проявляются, только если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.

Вы можете проверить свое кровяное давление, посетив местный врач или аптеку.