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"Риск есть всегда": вирусолог дал важные рекомендации для купания

В первую очередь специалист призывает смотреть за тем, как купаются дети.

10 июля 2020, 21:02
Одесса,пляж
Вирусолог дал советы для тех, кто намерен купаться на пляже / УНИАН

В Минздраве рекомендуют закрыть определенные пляжи в Киеве, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях по причине несоответствия качества воды санитарным и экологическим нормам. На них обнаружили кишечную палочку.

Вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской в интервью Українським Новинам завил, что инфекции, вызванные кишечной палочкой, обнаруженной в воде на пляжах, наиболее опасны для детей, главное следить, чтобы они не глотали воду во время купания.

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"Фактически купаться, чтобы она (кишечная палочка) не попадала в нос или рот, почти нереально, поэтому риск есть всегда, нужно следить чтобы дети не наглотались воды, потому что эти инфекции особенно опасны для детей", - сказал он.

Донской заявил, что вообще на непроверенных или проверенных пляжах (признанными непригодными для купания из-за кишечной палочки) вообще не стоит купаться, так как возможности избежать попадания кишечной палочки в организм почти нет.

Также он отметил, что альтернативы перечню непригодных для купания из-за кишечной палочки пляжей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на данный момент нет.

Ранее в Госпродпотребслужбе объяснили, почему в ближайшее время лучше не купаться в водоемах Киева.

пляж новости Украины кишечная палочка вирусолог
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