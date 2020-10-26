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Защищает от рака, диабета, ожирения и продлевает жизнь: ученые назвали уникальный напиток

26 октября 2020, 10:10

Чудо-зеленый чай матча - фаворит среди японцев.

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Чудо-зеленый чай матча - фаворит среди японцев/Pixabay

Пытаясь найти способы вести более здоровый образ жизни и остановить процесс старения, следует обратиться к другим странам с впечатляющей продолжительностью жизни.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у японцев самая длинная продолжительность жизни из-за их диеты и особых привычек питья. Чудо-зеленый чай матча - фаворит среди японцев, так как он помогает замедлить скорость старения, предотвратить определенные заболевания, поддерживает оптимальную работу тела и способствует увеличению продолжительности жизни. Как?

История матча зародилась почти тысячу лет назад, когда в Китае правила династия Тан. В то время листья зеленого чая матча измельчали ​​в порошок, чтобы они превратились в брикеты.

Таким образом, урожай зеленого чая было легче транспортировать, и он мог стать ценным заменителем сырья.

Брикеты зеленого чая матча были сделаны путем смешивания измельченного зеленого порошка с водой и солью.

Матча содержит высокий уровень витаминов и минералов, включая витамины A, B, C и E.

Она также содержит пищевые волокна, цинк, калий, кальций, натрий и железо, которые, как известно, способствуют долголетию.

Матча - это вид зеленого чая, который делают из молодых чайных листьев и измельчают их в ярко-зеленый порошок.

Затем порошок взбивают с горячей водой. Это отличается от обычного зеленого чая, где листья настаиваются в воде, а затем удаляются.

Пить заваренный зеленый чай "немного похоже на кипячение шпината, когда нужно выбросить шпинат и просто пить воду", - говорит Луиза Чидл, соавтор "Книги матча".

"Вы получите некоторые питательные вещества, но выбрасываете лучшее, однако, с матча, вы пьете все чайные листья.

Польза от употребления матча впечатляет и включает:

  • Профилактика некоторых видов рака
  • Снижает уровень "плохого" холестерина
  • Предотвращает сердечные приступы
  • Снижает артериальное давление
  • Регулирует пищеварительные процессы
  • Увеличивает энергию
  • Укрепляет иммунную систему

Ингредиенты матча положительно влияют на организм, например, снижают холестерин и уровень сахара в крови.

Повышенный уровень холестерина - фактор риска сердечных заболеваний, инсульта и других заболеваний артерий.

При постоянном ежедневном потреблении матча уровень сахара в крови должен снизиться.

Некоторые исследования утверждают, что содержимое чая матча потенциально может обратить вспять эффекты диабета.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здравоохранения США, было проанализировано влияние зеленого чая на ожирение и диабет 2 типа.

"Ожирение и диабет 2 типа являются серьезными проблемами общественного здравоохранения во всем мире, способствуя увеличению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности", - отмечается в исследовании.

Далее в нем говорится: "Зеленый чай - один из самых популярных напитков в мире, особенно в азиатских странах, включая Корею, Китай и Японию. Из-за высокого уровня потребления зеленого чая среди этих групп населения даже небольшие эффекты на индивидуальной основе могут иметь большое влияние на здоровье населения. Различные исследования показали благотворное влияние зеленого чая не только на сердечно-сосудистые заболевания, но и на ожирение и сам диабет 2 типа".

В ретроспективном когортном исследовании, проведенном в Японии, было обнаружено снижение риска развития диабета 2 типа на 33% у субъектов, потребляющих шесть или более чашек зеленого чая в день.

В исследовании сделан вывод, что данные эпидемиологических исследований позволяют предположить, что зеленый чай может стать новой стратегией лечения или профилактики ожирения и диабета.

здоровье Япония чай
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