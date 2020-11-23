Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания

Один из характерных признаков - затруднение глотания, также известное как дисфагия. / ridus.ru

Рак легких - это серьезная форма рака, при которой аномальные клетки бесконтрольно растут в органах, ответственных за поступление кислорода. Как и для всех видов рака, ранняя диагностика имеет первостепенное значение для улучшения показателей выживаемости. К сожалению, рак обычно не выявляется, пока он не разовьется.

Когда это происходит, в организме могут произойти заметные изменения, которые влияют на повседневную жизнь.

Один из характерных признаков - затруднение глотания, также известное как дисфагия.

По данным Фонда рака легких Роя Кастла, это может привести к потере веса и обезвоживанию.

"Это может быть вызвано раком, инфекциями, например, молочницей, или побочными эффектами лечения, например лучевой терапией", - заявляет орган здравоохранения.

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Как объясняется в нем, может показаться, что пища не переваривается, или иногда проглоченная еда возвращается обратно.

"Иногда при глотании может возникнуть боль или чувство жжения", - добавляет он.

Другие симптомы включают:

Кашель, который не проходит через две-три недели

Длительный кашель, который усиливается

Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться

Кашель с кровью

Боль при дыхании или кашле

Стойкая одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Как лечится рак легких?

"Наиболее распространенные варианты лечения включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и иммунотерапию", - поясняет NHS.

По мнению медицинского органа, в зависимости от типа и стадии рака вы можете получать комбинацию этих методов лечения.

Есть несколько факторов, которые могут увеличить риск развития рака легких, хотя наличие любого из этих факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком.

Курение табака - основная причина рака легких.

По данным Cancer Research UK, около семи из 10 случаев рака легких вызваны курением. Это включает вдыхание сигаретного дыма других людей. По данным благотворительной организации, некоторые вещества повышают риск рака легких.

"К ним относятся асбест, диоксид кремния и выхлопные газы дизельного топлива. Люди могут подвергаться воздействию этих веществ в процессе работы", - говорится в сообщении.

Исследования также показывают, что воздействие паров дизельного топлива в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких.

Одно исследование показало, что риск развития рака легких увеличивается примерно на 33%, если вы живете в районе с высоким уровнем газов оксида азота (в основном производимых автомобилями и другими транспортными средствами). Предыдущие заболевания легких могут увеличить риск рака легких - они По данным Cancer Research UK, риски обычно выше у курильщиков.

"Ваш риск рака легких выше, если у вас ХОБЛ или легочная инфекция (пневмония), по сравнению с людьми, у которых их нет", - предупреждает благотворительная организация.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это хронические заболевания легких, такие как эмфизема легких и хронический бронхит.

ХОБЛ обычно развивается из-за длительного повреждения легких из-за вдыхания вредного вещества, обычно сигаретного дыма.