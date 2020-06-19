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Диетологи нашли новый способ решения проблем с кишечником

Множество людей регулярно испытывают дискомфорт от работы своих кишечников.

19 июня 2020, 02:09
Девушка
Проблемы с кишечником можно ликвидировать / Cosmo

Состояние микрофлоры кишечника влияет на многие важные процессы в организме человека. В частности от него прямо зависит скорость метаболизма, сила иммунитета и количество энергии, поэтому ее и необходимо поддерживать.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на новое исследование диетологов.

По словам специалистов, им удалось подобрать довольно бюджетный способ, который поможет людям восстанавливать микробиоту ЖКТ.Кишечная флора состоит из множества мельчайших микроорганизмов. Она формируется непосредственно с момента рождения человека и насчитывает около 100 млрд бактерий. Они помогают контролировать кислотность желудка и влияют на работу множества систем.

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Восстанавливать микрофлору можно некоторыми недорогими продуктами. Диетологи рекомендуют употреблять кефир. Особенно полезно это делать в утренние часы и натощак. Кроме того, очень полезна для микрофлоры квашеная капуста, которая заметно облегчает процесс пищеварения. Ее лучше всего употреблять с "тяжелыми", мясными блюдами. Также специалисты рекомендуют людям обратить внимание на морскую воду, в которой содержится масса полезных веществ.

Напомним, ранее диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок ‒ поскольку этот фрукт на 25 процентов состоит из сахара. То есть после резкого всплеска энергии человек, который съел банан натощак, очень скоро снова проголодается.

новости здоровье кишечник лечение
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