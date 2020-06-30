Эксперт рассказал, какая минеральная вода полезнее всего для тела / УНИАН

Выбор полезной минеральной воды крайне важен для нормального функционирования организма.

Об этом сообщает Radio Sputnik со ссылкой на эксперта и автора книг о лечебных водах Александра Назарова.

Специалист отметил, что во время покупки бутилированной минеральной воды стоит обращать внимание на то, где она добыта. Самой полезной считается вода из артезианских скважин, поскольку в ней изначально содержатся полезные микроэлементы (а в воду из наземных источников их добавляют на производстве).

Читайте такжеКакой кофе пить, чтобы дольше жить: ученые раскрыли секретПо словам Назарова, на столовой воде обычно очень мелко написан состав, но вглядываться стоит, так как если вода кондиционирована или прошла очистку, значит она "убитая ".

"Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала ", — подытожил он.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему потребление большого количества минеральной воды крайне опасно для организма.