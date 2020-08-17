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Эксперты рассказали, какие продукты реально опасны для здоровья

17 августа 2020, 03:27

Новые перечь продуктов, которые всерьез угрожают здоровью людей.

Еда
Эксперты рассказали, какие продукты реально опасны для здоровья / ostrnum.com/

Западные эксперты составили новый список продуктов, всерьез опасных для здоровья людей (в случае ежедневного поедания).

Об этом сообщает турецкая газета Sözcü.

В перечень смертельно опасных продуктов попали яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы и сосиски.

По данным экспертов, яйца при неправильном приготовлении заражают организм инфекцией, которая вызвана бактериями сальмонеллы. Некоторые виды грибов настолько ядовиты, что могут убить человека, поэтому перед употреблением следует внимательно проверить их безопасность. Зеленые овощи, и брокколи, в частности, если их плохо отмыть, могут стать источником опасных бактерий.

Кофе, в свою очередь, приводит к пожелтению зубной эмали, обезвоживанию организма и нарушению режима сна. Помимо этого, если горячий кофе попадет на кожу, то может привести к ожогам третьей степени.

Далее ‒ тунец может быть опасен для детей и младенцев в утробе матери. А после рождение употреблении его в больших количествах плохо влияет на нервную систему младенца.

Арахис ‒ распространенная причина смерти от пищевой аллергии, устрицы переносят инфекции, которые появляются в загрязненных водоемах, а сосиски по статистике часто становятся причиной удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет.

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Напомним, ранее диетолог Алена Юдина рассказала, как правильно питаться во время коронавирусного карантина ‒ чтобы поддержать иммунную систему.

продукты здоровье кофе яйца грибы
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