Медики нашли неожиданную пользу от питья кофе / УНИАН

У людей, которые регулярно употребляют кофе, гораздо реже диагностируют проблемы с ритмом сердцебиения.

Об этом сообщается на специализированном портале MedicalXpress.

К такому выводу пришла группа медиков под руководством доктора медицины Юн-Чон Кима из Калифорнийского университета (Сан-Франциско).

Авторы исследования изучали гипотезу о взаимосвязи между обычным потреблением кофе и развитием аритмии. Для этого были взяты данные по 357022 испытуемым из базы медицинских и биологических данных UK Biobank. В изученной выборке в течение пяти лет и трех месяцев наблюдения было зафиксировано 8159 эпизодов аритмии.

Читайте такжеКак заварить самый здоровый кофе: назван важный нюансУпотребление кофе оказалось связано с гораздо более низким риском развития аритмии. К примеру, одна-две чашки в день снижают вероятность появления таких патологий на 10% по сравнению с отсутствием потребления кофе; три-четыре чашки — на 14%, а пять и более чашек — на 15%.

Как считают авторы доклада, результаты исследования могут в корне поменять точку зрения кардиологов на угрозы для сердечно-сосудистой системы, связанные с кофе.

" Результаты [нашего исследования ‒ Главред] должны убедить пациентов и врачей в низком риске регулярного употребления кофе", — подытожил Юн-Чон Ким.

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