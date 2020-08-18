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Медики придумали новый и надежный способ борьбы с похмельем

18 августа 2020, 04:50

Оказывается, с известной проблемой после бурной ночи - похмельем, можно легко справиться.

Алкоголь
Медики придумали новый и надежный способ борьбы с похмельем / УНИАН

Группа американских ученых-медиков решила одержать победу над похмельем и придумало для этого особое средство.

Об этом пишет специализированное издание Рsychcentral.

По словам исследователей, они набрали группы добровольцев из более чем двух сотен людей (в возрасте 18-65 лет). Всем дали выпить средство определеннего состава - за 45 минут до употребления спиртного, а также сразу же после.

Причем первой группе добровольцев налили 7,5% раствор с растительными экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, а также с такими элементами и веществами - магний, калий, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин,

Второй группе налили раствор с теми же элементами, но без растительных экстрактов.

Третей группе и вовсе налили раствор с плацебо.

До начала эксперимента у людей измерили давление и взяли анализы мочи и крови, а через двенадцать часов сделали новые заборы. Выяснилось, что интенсивность похмелья (как по самочувствию, так и по анализам) у трех групп была разной.

Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и другими элементами.

Напомним, ранее ученые изобрели новый способ борьбы с последствиями жуткого похмелья.

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