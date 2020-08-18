Медики придумали новый и надежный способ борьбы с похмельем

Оказывается, с известной проблемой после бурной ночи - похмельем, можно легко справиться.
Группа американских ученых-медиков решила одержать победу над похмельем и придумало для этого особое средство.
Об этом пишет специализированное издание Рsychcentral.
По словам исследователей, они набрали группы добровольцев из более чем двух сотен людей (в возрасте 18-65 лет). Всем дали выпить средство определеннего состава - за 45 минут до употребления спиртного, а также сразу же после.
Причем первой группе добровольцев налили 7,5% раствор с растительными экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, а также с такими элементами и веществами - магний, калий, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин,
Второй группе налили раствор с теми же элементами, но без растительных экстрактов.
Третей группе и вовсе налили раствор с плацебо.
До начала эксперимента у людей измерили давление и взяли анализы мочи и крови, а через двенадцать часов сделали новые заборы. Выяснилось, что интенсивность похмелья (как по самочувствию, так и по анализам) у трех групп была разной.
Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и другими элементами.
Напомним, ранее ученые изобрели новый способ борьбы с последствиями жуткого похмелья.