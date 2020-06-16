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Медики рассказали, как цвет волос влияет на длительность жизни

16 июня 2020, 06:33

Как бы это парадоксально не звучало - но окрас волос влияет на то, сколько человек проживет. Так утверждают медики.

Волосы
Медики рассказали, как цвет волос влияет на длительность жизни/ fashionlady.in

Цвет волос напрямую отражается на том, сколько люди способны прожить.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Некоторое время назад международная команда медиков-экспертов после анализа большого количества птиц пришла к выводу ‒ чем многообразнее окрас представителей различных видов, тем меньше у них шансов исчезнуть.

Далее, японские биологи из Японии на основе исследования большого количества представителей фауны сделали заключение ‒ такое применимо к большинству животных на Земле.

Читайте такжеМодные стрижки на средние волосы 2020 – стильные прически на лето: фотоБиологи предполагают ‒ чем больше цветовых вариантов шерсти, оперения либо чешуи в пределах вида, тем шире он представлен на планете, а поэтому имеет меньше рисков исчезнуть. Кроме того, за счет разных расцветок становится возможным гораздо более эффективно использовать ресурсы и качественно противостоять разного рода неблагоприятным для жизни факторам.

Медики считают, что аналогичная ситуация наличествует в случае с людьми (для этого они провели анкетирование около 200 тысяч волонтеров). Анализ данных показал ‒ чем у человека светлее волосы, тем выше шанс того, что он доживет до старости (поскольку половое созревание у него наступает позже). Кроме того, у блондинов либо светлых шатенов куда меньше вероятность инсульта, инфаркта или возникновения диабета. Как считают врачи, связано такое положение вещей может быть с генами и работой гипофиза.

Напомним, ранее эксперты составили список из 18 суперпродуктов, которые улучшат состояние волос, ногтей и кожи.

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