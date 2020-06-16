Медики рассказали, как цвет волос влияет на длительность жизни

Как бы это парадоксально не звучало - но окрас волос влияет на то, сколько человек проживет. Так утверждают медики.
Цвет волос напрямую отражается на том, сколько люди способны прожить.
Об этом сообщают западные специализированные СМИ.
Некоторое время назад международная команда медиков-экспертов после анализа большого количества птиц пришла к выводу ‒ чем многообразнее окрас представителей различных видов, тем меньше у них шансов исчезнуть.
Далее, японские биологи из Японии на основе исследования большого количества представителей фауны сделали заключение ‒ такое применимо к большинству животных на Земле.
Читайте такжеМодные стрижки на средние волосы 2020 – стильные прически на лето: фотоБиологи предполагают ‒ чем больше цветовых вариантов шерсти, оперения либо чешуи в пределах вида, тем шире он представлен на планете, а поэтому имеет меньше рисков исчезнуть. Кроме того, за счет разных расцветок становится возможным гораздо более эффективно использовать ресурсы и качественно противостоять разного рода неблагоприятным для жизни факторам.
Медики считают, что аналогичная ситуация наличествует в случае с людьми (для этого они провели анкетирование около 200 тысяч волонтеров). Анализ данных показал ‒ чем у человека светлее волосы, тем выше шанс того, что он доживет до старости (поскольку половое созревание у него наступает позже). Кроме того, у блондинов либо светлых шатенов куда меньше вероятность инсульта, инфаркта или возникновения диабета. Как считают врачи, связано такое положение вещей может быть с генами и работой гипофиза.
Напомним, ранее эксперты составили список из 18 суперпродуктов, которые улучшат состояние волос, ногтей и кожи.