УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг

17 июня 2020, 03:21

Врачи установили, какое именно влияние на человеческий мозг оказывает состояние одиночества.

Одиночество
Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг / Indianexpress

Постоянное состояние одиночества категорически изменяет социальную сеть головного мозга.

Об этом сообщает специализированное издание MedicalXpress.

Как установили ученые-медики, область мозга, называемая медиальной префронтальной корой (mPFC), оказывает поддержку структурированной карте социальных кругов человека. Люди, которые испытывают одиночество, часто чувствуют разрыв между собой и другими (отраженный моделями активности mPFC).

Авторы исследования активно использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для изучения мозговой активности участников. Всех их просили в усиленном порядке думать о себе, близких друзьях, знакомых и знаменитостях. Размышления о ком-то из каждой категории соответствовали разным моделям активности в префронтальной коре мозга. Чем ближе определенный человек, тем больше ее активность напоминает шаблон, который мы видим, думая о себе, утверждают ученые.

Выяснилось, что социальные сети мозга отличались у более одиноких людей. У них наблюдалось "более одинокое" нейронное представление их отношений.

Напомним, ранее ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество.

мозг одиночество здоровье тело
Сейчас вы просматриваете новость «Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:02
Солнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозах
03:21
Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг
02:43
"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео Видео
02:14
Как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе: топ 5
01:38
В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как Видео
00:53
Эксперт объяснил, почему в Украине пока не будет новой революции
00:19
Митрофан Навозник: какой сегодня праздник 17 июня 2020, приметы
16 июня, вторник
23:58
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
23:31
Украину накроют ливни: синоптики ошарашили прогнозом
22:57
Коронавирус добрался до СНБО: Данилов уже успел сдать тест
22:30
Жуткое ДТП в Харькове: мажорка-убийца Алена Зайцева загорает "за решеткой" Видео
22:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
22:09
Боевики "ДНР" рассказали, почему не открывают пункты пропуска
22:02
Уникальный зеленый чай: кому полезен и как правильно заваривать
21:28
Политолог пояснил, чем пугает Путина партнерство Украины и НАТО
21:01
Поле чудес отдыхает: Лукашенко передал Зеленскому оригинальные презенты
20:59
СБУ задержала украинского моряка за шпионаж в пользу России
20:27
Шмыгаль признался, есть ли риск отмены ВНО
20:14
Санкции США против Северного потока-2: в МИД Германии ответили Вашингтону
20:12
"Сделать город классным": Добкин объявил о походе в мэры Киева Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять