Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг / Indianexpress

Постоянное состояние одиночества категорически изменяет социальную сеть головного мозга.

Об этом сообщает специализированное издание MedicalXpress.

Как установили ученые-медики, область мозга, называемая медиальной префронтальной корой (mPFC), оказывает поддержку структурированной карте социальных кругов человека. Люди, которые испытывают одиночество, часто чувствуют разрыв между собой и другими (отраженный моделями активности mPFC).

Авторы исследования активно использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для изучения мозговой активности участников. Всех их просили в усиленном порядке думать о себе, близких друзьях, знакомых и знаменитостях. Размышления о ком-то из каждой категории соответствовали разным моделям активности в префронтальной коре мозга. Чем ближе определенный человек, тем больше ее активность напоминает шаблон, который мы видим, думая о себе, утверждают ученые.

Выяснилось, что социальные сети мозга отличались у более одиноких людей. У них наблюдалось "более одинокое" нейронное представление их отношений.

Напомним, ранее ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество.