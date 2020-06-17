Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг

Врачи установили, какое именно влияние на человеческий мозг оказывает состояние одиночества.
Постоянное состояние одиночества категорически изменяет социальную сеть головного мозга.
Об этом сообщает специализированное издание MedicalXpress.
Как установили ученые-медики, область мозга, называемая медиальной префронтальной корой (mPFC), оказывает поддержку структурированной карте социальных кругов человека. Люди, которые испытывают одиночество, часто чувствуют разрыв между собой и другими (отраженный моделями активности mPFC).
Авторы исследования активно использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для изучения мозговой активности участников. Всех их просили в усиленном порядке думать о себе, близких друзьях, знакомых и знаменитостях. Размышления о ком-то из каждой категории соответствовали разным моделям активности в префронтальной коре мозга. Чем ближе определенный человек, тем больше ее активность напоминает шаблон, который мы видим, думая о себе, утверждают ученые.
Выяснилось, что социальные сети мозга отличались у более одиноких людей. У них наблюдалось "более одинокое" нейронное представление их отношений.
Напомним, ранее ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество.