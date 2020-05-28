Медики рассказали, какие привычки сберегут здоровье до старости/ pixabay.com

Международная группа исследователей закончила разработку правил, которые уменьшают риск развития хронических заболеваний ‒ в том числе онкологических.

Ученые из Института медицины и медики из Национального исследовательского совета в США проанализировали образ жизни 78 тысяч женщин и 45 тысяч мужчин старше 30 и моложе 75 лет. Те из них, кто имел ожирение, курил сигареты с никотином либо пил спиртные напитки, обычно преждевременно умирали, сообщает РИА Новости.

Те же люди, который придерживались правил здорового образа жизни, гораздо реже страдают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В то время, как люди, любящие вкусно есть, пить и курить в среднем к концу седьмого-началу восьмого десятка страдали от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Ученые сообщают ‒ чем больше полезных привычек у человека, тем выше его шансы дожить до 80-летия без серьезных хронических заболеваний. Чтобы встретить старость во всеоружии, исследователи рекомендуют соблюдать четыре привычки ‒ следить за весом, не курить, не злоупотреблять спиртным и регулярно заниматься спортом.

Напомним, ранее ученые из США рассказали о том, что употребление в пищу продукты, которые богатые Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, помогает предотвращать рак молочных желез.