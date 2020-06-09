Медики рассказали, какие виды спорта полезнее всего для здоровья / Tv.ua

Бег и упражнения с гантелями имеют большое значение для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме. Однако, такие виды нагрузок еще и очень эффективны для того, чтобы сохранять полностью физическое и ментальное здоровье.

К такому выводу пришли медики-исследователи из Университета штата Джорджия. Они утверждают, что некоторые виды спорта не только положительно влияют на состояние мышц, но и улучшают когнитивную функцию.

Ученые закончили анализ результатов семидесяти исследований, в которых сравнивались преимущества различных видов спорта. Выяснилось, что занятие, которое требует мыслительных процессов или использования дополнительных навыков (к примеру, хореографический танец, бег через полосу препятствий, катание на горных велосипедах или жонглирование) полезны не только для тела, но и для мозга.

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Он считает, что такое открытие может подтолкнуть многих к изменению привычного вида физической нагрузки - для того, чтобы максимально помочь организму оставаться в форме на долгие годы.

Напомним, ранее ученые рассказали, что мужчины, которые тратят много времени на спорт, способны заниматься сексом вдвое выносливей.