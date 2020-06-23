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Медики выяснили, чем браки полезны для здоровья женщин

Оказывается, те дамы, которые несколько раз выходили замуж, получали заметное преимущество перед сторонниками тезиса "один муж на всю жизнь".

23 июня 2020, 04:52
Брак, свадьба
Медики выяснили, чем браки полезны для здоровья женщин / УНИАН

Женщины, которые вступали в несколько браков, получают большие преимущества для здоровья, чем мужчины в аналогичной ситуации.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на исследование ученых-медиков из Университета штата Калифорния.

Они наблюдали за жизнью мужчин и женщин, которые проживали на территории западной Танзании (восточная часть континента Африка). Ученые смогли выяснить, что у местных жительниц, которые имели несколько браков на протяжении жизни, было гораздо больше выживших детей, чем у тех, которые были замужем только раз.

Более того, эксперты выяснили ‒ у мужчин, которые связывали себя узами брака несколько раз, гораздо реже выживало потомство, чем у представителей сильного пола, которые оформляли семейный союз лишь раз.

Кроме того, специалисты отметили, что занимались исследованием жизни племен, в которых местные жители гораздо чаще обменивались партнерами, а брак считается формальностью.

Напомним, ранее команда ученых в одном из американских вузов обнаружила, что противозачаточные средства в виде таблеток прямо влияют на уровень т.н. гормона счастья (окситоцина), который, в свою очередь, резко меняет настроение женщин.

женщины брак мужчины здоровье
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