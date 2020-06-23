Медики выяснили, чем браки полезны для здоровья женщин / УНИАН

Женщины, которые вступали в несколько браков, получают большие преимущества для здоровья, чем мужчины в аналогичной ситуации.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на исследование ученых-медиков из Университета штата Калифорния.

Они наблюдали за жизнью мужчин и женщин, которые проживали на территории западной Танзании (восточная часть континента Африка). Ученые смогли выяснить, что у местных жительниц, которые имели несколько браков на протяжении жизни, было гораздо больше выживших детей, чем у тех, которые были замужем только раз.

Более того, эксперты выяснили ‒ у мужчин, которые связывали себя узами брака несколько раз, гораздо реже выживало потомство, чем у представителей сильного пола, которые оформляли семейный союз лишь раз.

Кроме того, специалисты отметили, что занимались исследованием жизни племен, в которых местные жители гораздо чаще обменивались партнерами, а брак считается формальностью.

Напомним, ранее команда ученых в одном из американских вузов обнаружила, что противозачаточные средства в виде таблеток прямо влияют на уровень т.н. гормона счастья (окситоцина), который, в свою очередь, резко меняет настроение женщин.