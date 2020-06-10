Медики выяснили, чем опасен для организма синий свет от гаджетов / ТСН

Группа китайских исследователей-медиков выяснила ‒ воздействие постоянного освещения от гаджетов в ночное время плохо влияет на нейронные цепи головного мозга и вызывать депрессию.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Результаты проекта показали, что свет способен воздействовать на физиологические функции млекопитающих (в том числе и настроение). Ученые из Китайского научно-технического университета и Хэфэйского института разработали специальную модель. Согласно ней они подвергали мышей воздействию синего света (в течение двух часов каждую ночь в период трех недель). В конечном итоге у грызунов появилось ярко выраженное депрессивное поведение, которое долго держалось даже после того, как синее освещение убрали.

Таким образом, утверждают китайские ученые, людям нужно тщательно контролировать уровень света от гаджетов, который воздействует на организм в ночное время ‒ это помогает избежать ухудшения психологического состояния и наступления депрессивных периодов.

Напомним, ранее голландский сексопатолог Бьянка ван Мурст рассказала о том, что доступность полного набора современных технологий в любое время дня/ночи благодаря смартфонам очень сильно мешает сексуальной жизни пар.