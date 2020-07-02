Ученые назвали главную опасность молока для тела человека/ УНИАН

В непастеризованном, парном коровьем молоке может содержаться огромное количество генов, которые ослабляют антимикробную устойчивость организма.

Об этом сообщается в специализированном журнале MedicalXpress.

К вышеуказанному выводу пришла группа ученых из Калифорнийского университета (США).

Исследователи выяснили, что бактерии, в которых содержатся эти гены, могут переносить их на другие бактерии. Тем самым они потенциально распространяют устойчивость в случае употребления молока комнатной температуры.

По информации ученых, 3% американцев потребляют непастеризованное, сырое молоко. Его часто рекламируют под лозунгом "здоровых бактерий ", которые присутствуют в таком напитке. Специалисты же считают, что это не так. В ходе исследования ученые не обнаружили большого количества полезных бактерий в образцах такого молока.

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Кроме того, если оставить такое молоко при комнатной температуре, то оно создаст значительно больше генов, которые более устойчивы к антимикробным препаратам, чем пастеризованное молоко.

Напомним, ранее ученые установили ‒ в коровьем молоке содержится очень много инсулиноподобного фактора роста-1. И именно поэтому его не рекомендуется часто давать маленьких детям.