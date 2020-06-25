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Ученые придумали, как подобрать лучшую диету под каждого человека

Исследователи глубоко погрузились в тайны обмена веществ и сделали новое открытие.

25 июня 2020, 03:22
Еда, диета
Ученые придумали, как подобрать лучшую диету под каждого человека/ УНИАН

Ученые из Имперского колледжа Лондона закончили разработку теста, который через измерение количества метаболитов в моче может эффективно показать, какая диета лучше всего подойдет для обмена веществ конкретного человека.

Об этом сообщается на специализированном портале Newatlas.

"Диета является ключевым фактором, влияющим на здоровье и болезни человека, хотя ее сложно точно измерить, поскольку она зависит от способности человека вспомнить, что и сколько он ел. Например, просьба людей отслеживать их диеты с помощью приложений или дневников часто может привести к неточным сообщениям о том, что они действительно едят ", — говорит доктор Джорам Посма, один из руководителей проекта.

Читайте такжеНайден ответ, как похудеть без диет, спорта и лекарствПо его словам, ученые закончили создание метрики, которая получила название "Диета метаболического показателя" (DMS). С ее помощью можно измерить, насколько здорова для организма диета, которую соблюдает человек (на основе метаболических маркеров из образца мочи).

С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по сбалансированному питанию, на 19 добровольцах было опробовано четыре диеты ‒ от очень здоровых до очень вредных для здоровья. Каждый волонтер тратил не менее трех суток на каждую диету, предоставляя образцы мочи, на основании которых рассчитывался диетический показатель метаболизма.

Ученые убеждены, что новый тест способен не просто предложить способ контролировать соблюдение человеком определенной диеты, но и определить ‒ каким образом одни и те же продукты могут обрабатываться по-разному (от человека к человеку).

Напомним, ранее ученые озвучили целительные свойства средиземноморской диеты для людей пожилого возраста.

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