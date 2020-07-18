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Ученые рассказали, чем опасный паразит заражает людей

Исследователи выяснили, чем и как распространенный паразит вредит человеческому организму.

18 июля 2020, 03:25
Паразит
Ученые рассказали, чем как опасный паразит заражает людей / discovermagazine.com

Ученые из Медицинской школы Университета штата Индиана (США) установили, как именно опасный паразит вида Toxoplasma gondii поражает клетки человеческих тел.

Об этом сообщается в материале, который опубликован в специализированном журнале mBio.

Считается, что таким паразитом заражено больше половины населения планеты. Инфицирование происходит после контакта с кошачьими экскрементами или через употребление загрязненной пищи с водой. У некоторых людей паразитические протисты обычно вызывают тяжелые симптомы во время проникновения в мозговые ткани. Паразит долгое время сохраняется в организме в виде цисты, но активируется при сниженном иммунитете.

После попадания в организм паразит проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму, что называется гипермиграционной активностью. Исследователи выяснили, что токсоплазма отключает сигнальную систему в клетке-хозяине, что приводит к активации белка IRE1.

В свою очередь, данный белок способствует перемещению клетки, соединяясь с внутренним цитоскелетом и влияя на форму.

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Напомним, ранее известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, что глисты, которые не представляют опасности для жизни, помогают тренировать иммунную систему детей.

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