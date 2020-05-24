Ученые-медики рассказали, чем полезны для здоровья специи в жирной пище

Медики рассказали, чем полезны для здоровья специи в жирной пище/ menslife.com

Негативное воздействие на тело, которая провоцирует богатая углеводами и жирами пища, можно снизить ‒ если приправлять блюдо специями.

Как утверждают британские ученые-медики, высококалорийная пища считается вредной в первую очередь потому, что способна вызывать хронические воспалительные реакции. Кроме того, хроническое воспаление приводит к появлению ожирения со всеми сопутствующими проблемами (и это не говоря уже о том, что оно провоцирует онкологические и сердечно-сосудистые заболевания).

В исследовании британских ученых приняли участие двенадцать склонных к ожирению добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. Результаты показали ‒ если в высококалорийную еду добавлять специи (лавровый лист, базилик, черный и красный перец, корицу, кориандр, имбирь, орегано, петрушку, розмарин, тимьян и куркуму), то в крови людей постепенно падает уровень воспалительных цитокинов. Это автоматически означает ‒ специи оказывают противовоспалительный эффект (крайне полезная вещь для профилактики разных болезней).

Напомним, ранее ученые из Университета Макквари (Австралия) составили список продуктов питания, которые делают мужчин более привлекательными для дам.