Ученые рассказали, как использование Интернета влияет на мужчин / abnews

Активное использование Интернета делает пожилых представителей мужского пола немного умнее и спасает их когнитивного спада.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на швейцарских ученых из Университета Женевы.

Как утверждают врачи, когнитивный спад практически неизбежно наблюдается у всех пожилых людей. Среди его основных симптомов ‒ снижение внимательности и ухудшение памяти. Однако, как выяснили швейцарские ученые, использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее. Для выяснения такой особенности специалисты протестировали 897 волонтеров (со средним возрастом 74 года) шесть лет назад и сейчас.

В конечном итоге ученые установили ‒ чем чаще пожилые мужчины пользовались Интернетом, тем медленнее протекал их когнитивный спад. А вот у пожилых женщин такой динамики не наблюдалось.

Полученные результаты ученые объясняют тем, что мужчины и женщины часто занимаются в онлайн-пространстве разными видами деятельности. Однако для точных выводов все же требуются новые и гораздо более подробные исследовательские работы.

Напомним, ранее австралийские ученые установили, что употребление овощей и фруктов провоцирует у мужчин более приятный запах тела и является своеобразным феромоном для женщин.