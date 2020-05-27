Ученые рассказали, каким людям нельзя категорически пить алкоголь / blog.nebula.org

Всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя (причем некоторые из них напрямую связаны с распространением психических заболеваний).

К такому выводу пришли научные сотрудники Йельского университета (США). Они изучили геномы 435 тысячи человек в попытке установить, какие особенности генов приводят через алкогольную зависимость к расстройствам психики.

Читайте такжеУханьская зараза неравнодушна к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлениемВыяснилось, что есть прямая генетическая связь между тревогой и проблемным употреблением спиртного. Далее ‒ американские ученые использовали математическую методику для обработки генетических данных (ради понимания ‒ каким образом данные признаки воздействуют друг на друга).

По мнению исследователей, такие проекты необходимы для изучения связи между признаками проблемного потребления спиртных напитков (рискованным поведением, психиатрическим состоянием и умственным умением). Кроме того, ученые узнали о том, что по наследству передаются вышеуказанные факторы ‒ и на уровне мозга, и в регуляторных областях генома, которые регулируют биологические опции.

Напомним, ранее немецкие эксперты провели исследование и определили дозу алкоголя, безопасную для человеческого организма. Для мужчин ‒ две бутылки пива либо 250 грамм вина. Для женщин ‒ одна бутылка пива (0,3 л), или не большому бокалу вина (около 170 г).