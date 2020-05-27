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Ученые рассказали, какой завтрак лучше всего "борется" с лишним весом

27 мая 2020, 03:50

Исследователи закончили проект, который посвящен проблеме - какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.

Завтрак
Ученые рассказали, какой завтрак лучше всего "борется" с лишним весом / Tvcook

Группа ученых из США закончила долгое исследование. Согласно его результатам, самый полезный для организма человека завтрак – завтрак, в которым максимальное содержание белка.

Как сообщают западные специализированные СМИ, такой рацион реально и довольно сильно уменьшает тягу людей к поеданию блюд соленых и сладких. Дело в том, утверждают ученые, что высокобелковые продукты повышают выработку вещества дофамин в организме. Именно это вещество вызывает у человека чувство удовлетворения.

Читайте такжеСъесть коронавирус с яблоком: ученый назвал шансы заражения через едуДалее ‒ получается заметное снижение объемов употребляемой в течение суток пищи и может помочь многим людям, которые страдают от ожирения.

Ученые подтвердили свои выводы экспериментом. В него они предлагали двум десяткам девушек подростков, страдающих от лишнего веса, кушать завтрак с содержанием 13 или 35 граммов белка либо же отказаться от него. Всего через оказалось ‒ те волонтеры, которые употребляли высокобелковые продукты в утренние часы, получили серьезное снижение аппетита.

Напомним, ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова рассказала о самом опасном виде завтрака. Она утверждает ‒ если употреблять только каши либо другие углеводы, то можно "получить" диабет, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и ожирение.

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