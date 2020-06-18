Ученые выяснили, чем полезно пиво для тела / УНИАН

Экстракт хмеля, который содержится в пиве, значительным образом снижает риск развития старческой деменции.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Группа исследователей из японского Университета Джунтендо пришла к выводу - употребление пива может дать защиту от большинства нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу эксперты пришли после ряда экспериментов, в которых приняли участие сто добровольцев в возрасте от 45 до 69 лет. Все они изначально страдали от ухудшения памяти.

Читайте такжеКарантин в Украине: Комаровский объяснил, пиво полезно или вредноДобровольцев разделили на две группы - часть испытуемых получала экстракт хмеля, а остальные - плацебо. У всех регулярно брались анализы крови и слюны - ради изучения гормонов, связанных с работой центральной нервной системы. В течение дюжины недель после начала приема пищевых добавок когнитивные способности участников исследования заметно улучшились.

Выяснилось, что содержащаяся в пивном хмеле кислота MHBA стимулировала мыслительные процессы. По словам ученых, для достижения необходимого эффекта пожилым людям можно обойтись вытяжкой из хмеля вместо спиртных напитков.

Также известно, что мужчинам крайне не рекомендуется злоупотреблять пивом из-за наличия в напитке фитоэстрогенов, которые способствуют развитию гинекомастии (увеличения грудной железы с гипертрофией желез и жировой ткани).

Напомним, ранее американские ученые рассказали, как побороть жуткое похмелье.