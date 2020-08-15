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Ученые выяснили, как влияет улыбка на здоровье человека

15 августа 2020, 00:53

Оказывается, улыбка оказывает влияние на организм человека - и весьма прямое.

Улыбка
Улыбка / УНИАН

Согласно новому исследованию психологов из Австралии, улыбка обычно "обманывает мозг" и буквально заставляет людей ставать более позитивными.

Об этом сообщает специализированный портал Medicalxpress.

Австралийские психологи исследовали, как мышцы лица связаны с позитивным настроем человека и провели эксперимент. В рамках него подопытных просили держать ручку между зубами и имитировать улыбку.

Оказалось, что мышечная активность, которая возникает при улыбке, меняет не только выражение лица, но и состояние тела, заставляя организм генерировать максимальное количество положительных эмоций.

Ученые оценивают такое положение вещей так: улыбка стимулирует миндалевидное тело — эмоциональный центр мозга, который высвобождает специфические сигналы. И именно они отвечают иза позитивное эмоциональное состояние.

"Для психического здоровья это имеет интересные последствия. Если мы сможем обмануть мозг и воспринимать "стимулы счастья", мы потенциально можем использовать этот механизм для улучшения психического здоровья ", — заявил автор исследования, доктор медицины Мармолехо Рамос.

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Напомним, ранее медики изобрели новый способ лечения язвы - при помощи капустного сока.

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