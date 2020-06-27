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Истина - в нем: ученые выяснили, какую пользу приносит организму вино

Хорошая новость для всех, кто любит выпить бокал-другой вина.

27 июня 2020, 02:35
Вино
Ученые выяснили, какую пользу приносит организму вино / УНИАН

Западные ученые порадовали поклонников красного вина сразу двумя свежими открытиями, которые говорят о пользе для организма от умеренного употребления такого алкогольного напитка.

Об этом сообщает портал Новое время.

Во-первых, исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили ‒ употребление красного вина вызывает улучшение и разнообразит микрофлору кишечника. Она, как говорят гастроэнтерологи, играет важную роль во всех аспектах здоровья ‒ от иммунитета и воспалений до настроения и психики.

Во-вторых, красное вино помогает бороться с возрастными заболеваниями. Как утверждаеют ученые, здесь помогает компонент, который не первый год изучают особое вещество — ресвератрол. Оно в небольших дозах имитирует гормон эстроген и запускает выработку антивозрастных белков (которые называются сиртуинами) и, в свою очередь, помогают защитить тело от таких заболеваний ‒ диабет второго типа, остеопороз, болезнь Альцгеймера и кардиозаболевания.

Ресвератрол, по словам ученых, можно рассматривать как "растительный эстроген ", который также может быть полезен для функций мозга, печени, скелетных мышц и костей.

Напомним, ранее ученые в результате исследований пришли к выводу ‒ бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

вино здоровье организм кишечник
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