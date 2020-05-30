УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней

30 мая 2020, 02:15

Врачи совершили новое открытие в области здорового питания.

Миндаль, питание
Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней/ Профиль

Группа исследователей из Колледжа Королевы (Лондон, Великобритания) после длительного изучения установили - замена популярных перекусов (по типу печенья и чипсов) миндалем улучшает работу эндотелия (так медики называют внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) и снижает уровень холестерина, спасая попутно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответствующие статьи были опубликованы в специализированном издании European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition. Всего в исследовании приняли участие 6802 волонтера, которые заполняли дневники питания за определенный период.

Читайте такжеДиетолог пояснила, как с помощью питания снизить холестеринТе из них, кто употреблял в пищу миндаля и продукты с высоким содержанием белка, витамина С, клетчатки в конечном итоге уменьшили свою талию меньше на 2,1 сантиметра, а индекс массы тела — на восемь килограммов на квадратный метр (по сравнению с теми, кто этого всего не ел).

Во втором эксперименте люди, которые находились в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям на протяжении полутора месяцев употребляли в пищу или миндаль, или обычные закуски. Оказалось, что если заменить 20% потребляемых углеводов миндалем, то риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 32%.

Напомним, ранее ученые выяснили, что негативное воздействие на тело, которая провоцирует богатая углеводами и жирами пища, можно снизить - если приправлять блюдо специями.

здоровье сердечно-сосудистая система болезни питание
Сейчас вы просматриваете новость «Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:15
Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней
01:39
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
01:20
В МВД нашли виновного в перестрелке перевозчиков в Броварах Видео
01:05
Собак научили обнаруживать зараженных COVID-19 по запаху
00:45
Экс-главарь "ДНР" заявил, что Гордон и Гиркин готовят революцию в России
00:28
Зеленский освободил от уплаты соцвзноса ряд предпринимателей
00:19
День клубники и День Евдокии: какой сегодня праздник 30 мая
29 мая, пятница
23:43
Трамп разорвал все отношения США с ВОЗ Видео
23:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая
22:59
"Заработали по 800 гривен": Аваков рассказал о бандитской перестрелке в Броварах Видео
22:26
Кравчук назвал единственный способ обуздать агрессию России
22:17
Американский Forbes вновь внес Порошенко в рейтинг миллиардеров
21:52
Деканоидзе рассказала, возглавит ли украинскую таможню по предложению Саакашвили
21:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня Видео
21:39
В США арестован задушивший афроамериканца сотрудник полиции
21:14
В Кагарлыке прервал молчание ключевой свидетель в деле изнасилования полицейскими Видео
21:13
Песков рассказал, позвали ли Зеленского в Москву на парад Победы
20:59
В полиции назвали причину перестрелки в Броварах и рассказали детали расследования
20:32
Что стало с участницами Від пацанки до панянки 2020
20:29
Германия вводит санкции против РФ из-за хакерских атак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять