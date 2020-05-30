Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней/ Профиль

Группа исследователей из Колледжа Королевы (Лондон, Великобритания) после длительного изучения установили - замена популярных перекусов (по типу печенья и чипсов) миндалем улучшает работу эндотелия (так медики называют внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) и снижает уровень холестерина, спасая попутно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответствующие статьи были опубликованы в специализированном издании European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition. Всего в исследовании приняли участие 6802 волонтера, которые заполняли дневники питания за определенный период.

Читайте такжеДиетолог пояснила, как с помощью питания снизить холестеринТе из них, кто употреблял в пищу миндаля и продукты с высоким содержанием белка, витамина С, клетчатки в конечном итоге уменьшили свою талию меньше на 2,1 сантиметра, а индекс массы тела — на восемь килограммов на квадратный метр (по сравнению с теми, кто этого всего не ел).

Во втором эксперименте люди, которые находились в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям на протяжении полутора месяцев употребляли в пищу или миндаль, или обычные закуски. Оказалось, что если заменить 20% потребляемых углеводов миндалем, то риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 32%.

Напомним, ранее ученые выяснили, что негативное воздействие на тело, которая провоцирует богатая углеводами и жирами пища, можно снизить - если приправлять блюдо специями.