Ученые выяснили, чем опасны для здоровья поздние ужины

Ученые выяснили, чем опасные для здоровья поздние ужины / pinterest.com

Исследование, недавно проведенное учеными из США, подтвердило еще раз ‒ поздние приемы пищи часто приводят к ожирению.

Об этом сообщают западные специализированные Сми со ссылкой на исследователей из Медицинской школы Университета имени Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд, США).

Ученые выяснили, что крайне поздние ужины могут очень сильно отличаться своим влиянием на метаболические процессы у разных людей. У некоторых они вызывают хронически высокое содержание глюкозы в крови ‒ по причине толерантности к всплескам инсулина, которые они провоцируют. Далее, развивается нарушение толерантности к глюкозе. Т.е. организм перестает воспринимать ее увеличенное содержание как угрозу. На этом фоне легко может развиваться предиабет, а также повышаться риск сердечно-сосудистых нарушений.

Читайте такжеПохудение на карантине: названы самые опасные диетыТакже ученые выяснили ‒ один и тот же ужин, который был съеден в разное время суток, по-разному влиял на уровень сахара в крови и процессы сжигания жира.

"В среднем, максимальный уровень глюкозы после позднего ужина был примерно на 18 процентов выше, а количество жира, сжигаемого за ночь, уменьшилось примерно на 10 процентов по сравнению с более ранним приемом пищи. Эти эффекты мы наблюдали у здоровых добровольцев. У людей с ожирением или диабетом, уже имеющих нарушенный обмен веществ, они могут быть более выраженными", ‒ подытожили ученые.

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