Зеленый чай улучшает память и кожу: топ-5 преимуществ для здоровья

Зеленый чай имеет много преимуществ для здоровья для тех, кто его регулярно пьет. / Reuters

Зеленый чай - это чай, приготовленный путем запаривания, обжаривания и сушки листьев растения Camellia sinensis. Это один из самых популярных напитков, потребляемых во всем мире, и его употребляют уже тысячи лет.

На самом деле считается, что зеленый чай имеет много преимуществ для здоровья для тех, кто его регулярно пьет. Вот пять возможных преимуществ зеленого чая и то, как включить его в свой рацион.

Зеленый чай может улучшить здоровье мозга

Одним из основных ингредиентов зеленого чая является кофеин. Кофеин может блокировать химический посредник в мозгу, называемый аденозином, который контролирует, когда вы чувствуете сонливость или бодрствуете. Блокирование аденозина может предотвратить сонливость, поэтому многие люди употребляют кофеин, чтобы бодрствовать и сохранять ясность ума.

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Избыточное производство аденозина в головном мозге также связано с когнитивными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Исследования показывают, что регулярное употребление кофеина может снизить риск развития этих состояний.

Количество кофеина в зеленом чае намного ниже, чем в кофе, поэтому вы можете получить некоторые из преимуществ кофеина без неприятных побочных эффектов, таких как нервозность.

Зеленый чай также содержит аминокислоту под названием L-теанин, которая, как было установлено, помогает снизить стресс и улучшить ваше настроение. Исследования показывают, что сочетание кофеина и L-теанина улучшает работу мозга, укрепляя рабочую память и внимание, а также уменьшая беспокойство.

В небольшом исследовании 2019 года было изучено влияние употребления зеленого чая на функцию мозга, и был сделан вывод о том, что у тех, кто регулярно пьёт чай, выше когнитивные функции и лучше организованы области мозга по сравнению с теми, кто не пьет чай. Обзор 21 исследования о пользе зеленого чая в 2017 году также показал, что употребление зеленого чая полезно для познания и работы мозга.

Зеленый чай сохраняет здоровье вашего сердца

Было обнаружено, что зеленый чай играет важную роль в здоровье сердца, уменьшая факторы риска, вызывающие сердечные заболевания.

Высокое кровяное давление - один из наиболее распространенных факторов риска сердечных заболеваний. Исследования показывают, что употребление зеленого чая значительно снижает систолическое и диастолическое артериальное давление - два разных числа, по которым измеряется артериальное давление человека.

Большое исследование 2006 года также показало, что люди, которые потребляли шесть или более чашек зеленого чая в день, по сравнению с теми, кто употреблял менее одной чашки в неделю, имели на 33% меньше шансов заболеть диабетом 2 типа.

"Зеленый чай может воздействовать на несколько классических факторов риска сердца, таких как липиды, артериальное давление и диабет", - говорит Мелинда Ринг, доктор медицинских наук, исполнительный директор Центра интегративной медицины Ошера при Северо-Западном университете.

Зеленый чай помогает снизить уровень холестерина

Катехин - основной компонент зеленого чая. Катехины - природные антиоксиданты, которые обладают антиоксидантным, противовоспалительным и гипотензивным действием. Они снижают уровень холестерина за счет уменьшения абсорбции холестерина в организме.

Анализ 14 исследований 2011 года показал, что употребление в среднем двух чашек зеленого чая в день в течение 10 лет привело к значительному снижению уровня холестерина ЛПНП. Холестерин ЛПНП также известен как плохой холестерин, потому что он может вызывать накопление бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта.

"Некоторые клинические исследования действительно показывают, что употребление зеленого чая или использование экстрактов зеленого чая может снизить общий холестерин, холестерин ЛПНП и повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего холестерина). Механизм этого четко не определен, хотя одна теория заключается в том, что галлат эпигаллокатехина (ЭКГК), соединение зеленого чая, влияет на циркуляцию желчных кислот, что помогает регулировать холестерин", - говорит Ринг.

Зеленый чай полезен для здоровья костей

Зеленый чай также помогает сохранить здоровье и прочность костей. Исследования показывают, что он может помочь в лечении и профилактике остеопороза - состояния, которое делает ваши кости более слабыми и более склонными к переломам.

"Чайные листья содержат фторид, который может замедлить остеопороз, а также полезные соединения, такие как флавоноиды и фитоэстрогены", - говорит Ринг. Флавоноиды и фитоэстрогены - это растительные химические вещества, которые могут усилить образование костей и предотвратить разрушение костной ткани.

В исследовании 2017 года 171 женщины в постменопаузе со слабыми костями и низкой костной массой была разделена на четыре группы. Результаты исследования показали, что группа женщин, которым давали соединения, полученные из зеленого чая, испытала заметное улучшение здоровья костей.

Исследование, проведенное в 2009 году, также пришло к выводу, что зеленый чай может принести пользу здоровью костей, после изучения костеобразующих клеток. Исследователи подвергли клетки воздействию эпигаллокатехина (EGC), галлокатехина (GC) и галлокатехина галлата (GCG), которые являются основными компонентами зеленого чая. Через несколько дней они заметили, что EGC способствует росту костей на 79%. Они также заметили, что высокие концентрации EGC нарушают активность остеокластов - клетки, ослабляющей кости.

Зеленый чай помогает коже

Употребление зеленого чая или его местное употребление имеет много преимуществ для вашей кожи.

Зеленый чай содержит микронутриент, называемый галлатом эпигаллокатехина (EGCG), который может отвечать за свойства зеленого чая по восстановлению кожи. Некоторые исследования показывают, что EGCG содержит антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение кожи на солнце. Он также способствует увлажнению кожи, удержанию влаги и предотвращает образование морщин.

Зеленый чай также обладает антивозрастными свойствами. В небольшом исследовании 2005 года изучалось влияние пероральных добавок и местного применения зеленого чая на стареющую кожу в течение 8 недель. Исследователи обнаружили, что сочетание местного и перорального использования зеленого чая у участников вызвало улучшение эластичности кожи.

Катехин, полифенол в зеленом чае, также помогает успокоить воспаленную кожу при местном применении.

Зеленый чай бывает разных форм, но, чтобы насладиться всеми преимуществами чая, лучше пить его без добавок. Некоторые исследования показывают, что добавление молока может нейтрализовать некоторые преимущества чая для здоровья.

Важно отметить, что зеленый чай содержит кофеин, поэтому, если у вас чувствительность к кофеину, вы можете потреблять его в меньших количествах.