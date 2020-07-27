Жаворонки vs совы: кто проживет дольше

Исследователи изучили 433 268 человек в возрасте от 38 до 73 лет./ Woman Rambler

Долголетие требует приверженности здоровому образу жизни на протяжении всей жизни. Наука обнаружила множество привычек, которые увеличивают "земное время".

Некоторые из них кажутся более очевидными, чем другие - например, хорошо понятна связь между здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями, пишет Express.co.uk.

Что менее ясно, так это влияние сна на продолжительность жизни.

Исследование, опубликованное в Chronobiology International, проливает свет на эту область. Согласно исследованию, жаворонки переживут ночных сов.

Исследователи изучили 433 268 человек в возрасте от 38 до 73 лет, которые определяли себя как типы "определенного утра", "умеренного утра", "умеренного вечера" или "определенного вечера".

Они следили за здоровьем подопечных в среднем шесть с половиной лет, отслеживая причину смерти с помощью свидетельств о смерти.

После учета возраста и пола, курения, индекса массы тела, продолжительности сна и других переменных, они обнаружили, что по сравнению с типами "определенного утра", у типов "определенного вечера" риск смерти от любой причины увеличился на 10 процентов.

Каждое увеличение продолжительности сна от "утреннего" до "вечернего" было связано с повышенным риском заболевания.

Ночные совы почти в два раза чаще, чем ранние пташки, страдают психическим расстройством, и на 30 процентов чаще имеют диабет.

Их риск респираторных заболеваний был на 23 процента выше, а для желудочно-кишечных заболеваний на 22 процента выше.

Желудочно-кишечные расстройства включают такие состояния, как запор, синдром раздраженного кишечника, геморрой, анальные трещины, перианальные абсцессы, анальные свищи, перианальные инфекции, дивертикулярные заболевания, колит, полипы толстой кишки и рак.

По словам ведущего автора, Кристен Л. Кнутсон, доцента неврологии в Северо-Западном университете, хотя поведение сов отчасти генетическое, люди могут вносить коррективы.

Кнутсон порекомендовал постепенно ложиться спать раньше, избегая использования смартфонов перед сном и, в конечном итоге, выходить из "зоны ночной совы".

Хотя причины их повышенной смертности остаются неясными, она сказала: "Ночные совы должны знать, что могут быть некоторые последствия для здоровья".

Как заснуть?

Если вы не можете заснуть до раннего утра, а затем просыпаетесь позже в течение дня, есть простые способы улучшить ваш режим сна.

Прежде всего, сохраняйте регулярные часы сна - это программирует мозг и внутренние часы тела.

Большинству взрослых требуется от шести до девяти часов сна каждую ночь. Также важно стараться просыпаться в одно и то же время каждый день.

NHS объясняет: "Хотя может показаться хорошей идеей попытаться наверстать сон после плохой ночи, регулярное выполнение таких действий может также нарушить ваш сон".