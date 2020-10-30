Железо: как понять, что у вас в организме дефицит

Если вашему организму не хватает гемоглобина, ваши ткани и мышцы не будут получать достаточно кислорода/Pixabay

Дефицит железа возникает, когда вашему организму не хватает минерального железа. Ваше тело нуждается в железе, чтобы производить гемоглобин, белок в красных кровяных тельцах, который позволяет им переносить кислород по телу.

Если вашему организму не хватает гемоглобина, ваши ткани и мышцы не будут получать достаточно кислорода, чтобы работать эффективно. Это приводит к состоянию, называемому анемией.

Хотя существуют разные типы анемии, железодефицитная анемия является наиболее распространенной во всем мире.

Общие причины дефицита железа включают:

недостаточное потребление железа из-за диеты, которая не обеспечивает ежедневных потребностей в питании или сильно ограничена

воспалительное заболевание кишечника

повышенная потребность в железе во время беременности

потеря крови из-за обильных менструаций или внутреннего кровотечения

Дефицит железа может вызвать симптомы, которые могут повлиять на качество вашей жизни. К ним относятся одышка, усталость и снижение концентрации.

Признаки и симптомы дефицита железа различаются в зависимости от:

тяжести анемии

как быстро она развивается

текущее состояние здоровья

В некоторых случаях симптомы отсутствуют.

Вот несколько признаков и симптомов дефицита железа, начиная с самых распространенных.

1. Чувство сильной усталости

Это один из самых распространенных симптомов дефицита железа. Этот симптом часто встречается у людей, у которых недостаточно железа.

Эта усталость возникает из-за того, что вашему организму не хватает железа, необходимого для производства белка под названием гемоглобин, который помогает переносить кислород по телу.

Без достаточного количества гемоглобина к тканям и мышцам поступает меньше кислорода, что лишает их энергии. Кроме того, вашему сердцу приходится усерднее работать, чтобы перемещать по телу больше богатой кислородом крови, что может утомлять вас.

Поскольку усталость часто считается нормальным явлением в современной насыщенной жизни, трудно диагностировать дефицит железа только по этому симптому.

Однако многие люди с дефицитом железа испытывают упадок сил, а также слабость, раздражительность или трудности с концентрацией внимания.

2. Бледность

Бледная кожа или бледный цвет внутренней части нижних век - другие распространенные признаки дефицита железа.

Гемоглобин в красных кровяных тельцах придает крови красный цвет, поэтому низкий уровень во время дефицита железа делает кровь менее красной. Вот почему кожа может потерять здоровый цвет или тепло у людей с дефицитом железа.

Эта бледность у людей с дефицитом железа может проявляться по всему телу или ограничиваться одной областью. Это включает:

лицо

десна

внутренняя поверхность губ или нижних век

Часто это первое, на что врачи обращают внимание как на признак дефицита железа. Однако это должно быть подтверждено анализом крови.

Бледность чаще наблюдается при умеренной или тяжелой анемии.

Если вы потянете нижнее веко вниз, внутренний слой должен быть ярко-красного цвета. Если он очень бледно-розового или желтого цвета, это может указывать на дефицит железа. У людей с более темным оттенком кожи это может быть единственная заметная область.

3. Одышка

Гемоглобин позволяет эритроцитам переносить кислород по телу.

Когда уровень гемоглобина низкий во время дефицита железа, уровень кислорода также будет низким. Это означает, что ваши мышцы не получают достаточно кислорода для нормальной деятельности, например, ходьбы.

В результате ваша частота дыхания будет увеличиваться, поскольку ваше тело пытается получить больше кислорода. Вот почему одышка - частый симптом.

Если вы задыхаетесь, выполняя обычные повседневные дела, которые раньше считались легкими, например ходьба, подъем по лестнице или тренировка, виноват может быть дефицит железа.

4. Головные боли и головокружение

Дефицит железа может вызывать головные боли, особенно у женщин. Этот симптом, по-видимому, встречается реже, чем другие, и часто сопровождается дурнотой или головокружением.

Связь между дефицитом железа и головными болями до сих пор неясна.

Головные боли могут возникать из-за того, что низкий уровень гемоглобина в эритроцитах означает, что в мозг поступает недостаточно кислорода. В результате кровеносные сосуды головного мозга могут набухать, вызывая давление и головные боли .

Хотя существует множество причин головных болей, частые, повторяющиеся головные боли и головокружение могут быть признаком дефицита железа.

5. Учащенное сердцебиение

Заметное сердцебиение, также известное как учащенное сердцебиение, может быть еще одним симптомом железодефицитной анемии.

Связь между дефицитом железа, анемией и проблемами с сердцем все еще изучается, но может быть связана с поступлением кислорода.

Гемоглобин - это белок красных кровяных телец, который помогает транспортировать кислород по телу. При дефиците железа низкий уровень гемоглобина означает, что сердцу приходится очень много работать, чтобы переносить кислород.

Это может привести к нерегулярному сердцебиению или чувству, что ваше сердце бьется ненормально быстро.

6. Сухие и поврежденные волосы и кожа

Сухая и поврежденная кожа и волосы могут быть признаками дефицита железа.

Дефицит железа снижает уровень гемоглобина в крови, что может снизить количество кислорода, доступного клеткам, вызывающим рост волос.

Когда кожа и волосы лишены кислорода, они могут стать сухими и слабыми.

Дефицит железа также связан с выпадением волос, и некоторые исследования показывают, что это может быть причиной.

Выпадение некоторых волос при ежедневном мытье и расчесывании - совершенно нормальное явление. Однако если вы теряете комочки или намного больше, чем обычно, это может быть связано с дефицитом железа.

7. Отек и болезненность языка и рта

Иногда просто заглянув внутрь или вокруг рта, можно определить, есть ли у вас железодефицитная анемия.

Признаки включают опухание, воспаление, бледность или необычно гладкий язык.

Дефицит железа также может вызывать другие симптомы вокруг рта. Они включают: