Женьшень: названы 7 супер преимуществ для здоровья

Женьшень может помочь улучшить функции мозга, такие как память, поведение и настроение. / Pixabay

Женьшень веками использовался в традиционной китайской медицине и, как и пустырник, является очень полезным. Это медленно растущее короткое растение с мясистыми корнями можно классифицировать тремя способами, в зависимости от того, как долго оно растет: свежим, белым или красным.

Свежий женьшень собирают до 4 лет, тогда как белый женьшень собирают между 4-6 годами, а красный женьшень собирают через 6 или более лет.

Существует много видов этой травы, но наиболее популярными являются американский женьшень (Panax quinquefolius) и азиатский женьшень (Panax ginseng).

Американский и азиатский женьшень различаются по концентрации активных веществ и влиянию на организм. Считается, что американский женьшень действует как расслабляющий агент, тогда как азиатский сорт обладает бодрящим эффектом.

Женьшень и польза для здоровья

Женьшень содержит два значительных соединения: гинсенозиды и гинтонин. Эти соединения дополняют друг друга для обеспечения пользы для здоровья.

Вот 7 доказательных преимуществ женьшеня для здоровья.

Некоторые исследования показали, что экстракты женьшеня и гинзенозидные соединения могут ингибировать воспаление и увеличивать антиоксидантную способность клеток. Например, экстракт корейского красного женьшеня уменьшает воспаление и улучшает антиоксидантную активность клеток кожи у людей с экземой.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что красный женьшень может помочь уменьшить окислительный стресс за счет повышения активности антиоксидантных ферментов.

Женьшень может помочь улучшить функции мозга, такие как память, поведение и настроение. Некоторые исследования, что компоненты женьшеня, такие как гинзенозиды и соединение K, могут защитить мозг от повреждения, вызванного свободными радикалами. В другом исследовании было изучено, как отдельные дозы 200 или 400 мг женьшеня Panax влияют на умственную работоспособность, умственную усталость и уровень сахара в крови у 30 здоровых взрослых до и после 10-минутного психического теста.

Доза 200 мг, в отличие от дозы 400 мг, была более эффективной при улучшении умственной деятельности и утомляемости во время теста. Вполне возможно, что женьшень способствовал усвоению клетками сахара в крови, что могло бы повысить работоспособность и снизить умственную усталость. Тем не менее, не ясно, почему более низкая доза была более эффективной, чем более высокая.

Более того, другие исследования обнаружили положительное влияние на функцию и поведение мозга у людей с болезнью Альцгеймера.

Исследования показали, что женьшень может быть полезной альтернативой для лечения эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин. Содержащиеся в нем соединения могут защищать от окислительного стресса в кровеносных сосудах и тканях полового члена и способствовать восстановлению нормальной функции

Кроме того, исследования показали, что женьшень может стимулировать выработку оксида азота, соединения, которое улучшает мышечное расслабление в половом члене и увеличивает кровообращение.

Женьшень может укрепить иммунную систему.

Некоторые исследования, изучающие его влияние на иммунную систему, были сосредоточены на больных раком, подвергающихся хирургическому вмешательству или химиотерапии. Интересно, что у этих людей было значительное улучшение иммунных функций и снижение рецидивов симптомов, после приема женьшеня.

В другом исследовании изучалось влияние экстракта красного женьшеня на маркеры иммунной системы у людей с распространенным раком желудка, перенесших послеоперационную химиотерапию. Через три месяца у тех, кто принимал экстракт красного женьшеня, были лучшие показатели иммунной системы, чем у контрольной или плацебо-группы, не принимающей растение.

Экстракт женьшеня также может усилить эффект от прививок против таких болезней, как грипп.

Женьшень может быть полезен для снижения риска некоторых видов рака/Pixabay

Женьшень может быть полезен для снижения риска некоторых видов рака. Гинзенозиды в этой траве, как было показано, помогают уменьшить воспаление и обеспечивают антиоксидантную защиту.

Клеточный цикл - это процесс, посредством которого клетки обычно растут и делятся. Гинзенозиды могут принести пользу этому циклу, предотвращая неправильное производство и рост клеток.

Более того, обсервационное исследование показало, что у людей, принимающих женьшень, вероятность развития некоторых видов рака, таких как рак губ, рта, пищевода, желудка, толстой кишки, печени и легких, может быть меньше, чем у тех, кто его не принимает.

Было показано, что женьшень помогает бороться с усталостью и способствует энергии.

Различные исследования на животных связывают некоторые компоненты женьшеня, такие как полисахариды и олигопептиды, с более низким окислительным стрессом и более высокой выработкой энергии в клетках, что может помочь в борьбе с усталостью.