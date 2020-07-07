Женьшень: названы 7 супер преимуществ для здоровья

Женьшень веками использовался в традиционной китайской медицине и, как и пустырник, является очень полезным. Это медленно растущее короткое растение с мясистыми корнями можно классифицировать тремя способами, в зависимости от того, как долго оно растет: свежим, белым или красным.
Свежий женьшень собирают до 4 лет, тогда как белый женьшень собирают между 4-6 годами, а красный женьшень собирают через 6 или более лет.
Существует много видов этой травы, но наиболее популярными являются американский женьшень (Panax quinquefolius) и азиатский женьшень (Panax ginseng).
Американский и азиатский женьшень различаются по концентрации активных веществ и влиянию на организм. Считается, что американский женьшень действует как расслабляющий агент, тогда как азиатский сорт обладает бодрящим эффектом.
Женьшень и польза для здоровья
- Антиоксидантная функция
- Улучшает мозговую активность
- Эффект при эректильной дисфункции
- Укрепляет иммунную систему
- Эффективен против рака
- Борется с усталостью
Женьшень содержит два значительных соединения: гинсенозиды и гинтонин. Эти соединения дополняют друг друга для обеспечения пользы для здоровья.
Вот 7 доказательных преимуществ женьшеня для здоровья.
Мощный антиоксидант, который может уменьшить воспаление
Некоторые исследования показали, что экстракты женьшеня и гинзенозидные соединения могут ингибировать воспаление и увеличивать антиоксидантную способность клеток. Например, экстракт корейского красного женьшеня уменьшает воспаление и улучшает антиоксидантную активность клеток кожи у людей с экземой.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что красный женьшень может помочь уменьшить окислительный стресс за счет повышения активности антиоксидантных ферментов.
Улучшает функции мозга
Женьшень может помочь улучшить функции мозга, такие как память, поведение и настроение. Некоторые исследования, что компоненты женьшеня, такие как гинзенозиды и соединение K, могут защитить мозг от повреждения, вызванного свободными радикалами. В другом исследовании было изучено, как отдельные дозы 200 или 400 мг женьшеня Panax влияют на умственную работоспособность, умственную усталость и уровень сахара в крови у 30 здоровых взрослых до и после 10-минутного психического теста.
Доза 200 мг, в отличие от дозы 400 мг, была более эффективной при улучшении умственной деятельности и утомляемости во время теста. Вполне возможно, что женьшень способствовал усвоению клетками сахара в крови, что могло бы повысить работоспособность и снизить умственную усталость. Тем не менее, не ясно, почему более низкая доза была более эффективной, чем более высокая.
Более того, другие исследования обнаружили положительное влияние на функцию и поведение мозга у людей с болезнью Альцгеймера.
Может улучшить эректильную дисфункцию
Исследования показали, что женьшень может быть полезной альтернативой для лечения эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин. Содержащиеся в нем соединения могут защищать от окислительного стресса в кровеносных сосудах и тканях полового члена и способствовать восстановлению нормальной функции
Кроме того, исследования показали, что женьшень может стимулировать выработку оксида азота, соединения, которое улучшает мышечное расслабление в половом члене и увеличивает кровообращение.
Может укрепить иммунную систему
Женьшень может укрепить иммунную систему.
Некоторые исследования, изучающие его влияние на иммунную систему, были сосредоточены на больных раком, подвергающихся хирургическому вмешательству или химиотерапии. Интересно, что у этих людей было значительное улучшение иммунных функций и снижение рецидивов симптомов, после приема женьшеня.
В другом исследовании изучалось влияние экстракта красного женьшеня на маркеры иммунной системы у людей с распространенным раком желудка, перенесших послеоперационную химиотерапию. Через три месяца у тех, кто принимал экстракт красного женьшеня, были лучшие показатели иммунной системы, чем у контрольной или плацебо-группы, не принимающей растение.
Экстракт женьшеня также может усилить эффект от прививок против таких болезней, как грипп.
Может быть эффективен против рака
Женьшень может быть полезен для снижения риска некоторых видов рака. Гинзенозиды в этой траве, как было показано, помогают уменьшить воспаление и обеспечивают антиоксидантную защиту.
Клеточный цикл - это процесс, посредством которого клетки обычно растут и делятся. Гинзенозиды могут принести пользу этому циклу, предотвращая неправильное производство и рост клеток.
Более того, обсервационное исследование показало, что у людей, принимающих женьшень, вероятность развития некоторых видов рака, таких как рак губ, рта, пищевода, желудка, толстой кишки, печени и легких, может быть меньше, чем у тех, кто его не принимает.
Может бороться с усталостью и повысить уровень энергии
Было показано, что женьшень помогает бороться с усталостью и способствует энергии.
Различные исследования на животных связывают некоторые компоненты женьшеня, такие как полисахариды и олигопептиды, с более низким окислительным стрессом и более высокой выработкой энергии в клетках, что может помочь в борьбе с усталостью.