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Ученые выяснили, почему женщины начинают злоупотреблять алкоголем

9 июня 2020, 01:09

Исследователи решили ответить на давний вопрос - почему женщины начинают "заливать за воротник".

Женский алкоголизм
Ученые выяснили, почему женщины начинают злоупотреблять алкоголем / Ins-clinic

Коллектив исследователей из Иллинойсского университета (штат Чикаго, США) пришел к выводу - женский алкоголизм, скорее всего, напрямую связан с высоким уровнем гормона эстроген в организме.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы в отраслевом издании Journal of Neuroscience. Ученые выяснили - в случае, когда в организме наблюдаются высокие концентрации эстрогена, мозг гораздо активнее вырабатывает в ответ на этанол нейромедиатор дофамин (он напрямую связан с чувством удовольствия). Исследователи полагают, что такое открытие может сделать лечение женского алкоголизма гораздо более эффективным.

Читайте такжеУченые нашли неожиданную пользу алкоголя для здоровья человекаИзвестно, что дофамин отвечает за наше эмоциональное состояние и является важной частью "системы вознаграждения" мозга, вызывая чувство глубокого удовлетворения и удовольствия. Этот нейромедиатор в больших количествах вырабатывается организмом во время субъективного приятного опыта – к примеру, приема пищи либо секса.

Психотропные и наркотические вещества, а также алкоголь могут "взламывать" систему вознаграждения, заставляя тело вырабатывать дофамин без каких-либо внешних стимулов."Мы обнаружили, что при активации одного рецептора эстрогена – альфа-рецептора – дофаминовые нейроны отзывались на алкоголь гораздо активнее", – рассказала один из руководителей проекта, биолог и психиатр Эми Ласек.

Напомним, ранее российский врач-психиатр / нарколог Даниил Покровский заявлял о том что алкоголь – наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства – пенность, цвет, вкус, – крайне не полезны для здоровья человека (в том числе потому, что содержат металл кобальт.

алкоголизм женщина пьянство здоровье
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