Ученые выяснили, чем опасны для женщин противозачаточные / ngzt

Команда ученых в одном из американских вузов обнаружила ‒ противозачаточные средства в виде таблеток прямо влияют на уровень т.н. гормона счастья (окситоцин), которые, в свою очередь, резко меняют настроение женщин.

Соответствующее сообщение опубликовал портал IFL Science. По словам ученых, противозачаточные таблетки предназначены для того, чтобы женщины могли контролировать собственное сексуальное и репродуктивное здоровье. При этом, дам предупреждают врачи ‒ использовать данные препараты с осознанием того, что существует целый ряд побочных эффектов. В том числе ‒резкое изменение настроения. Новое исследование американских ученых указало на потенциальную причину таких эмоциональных изменений. Данная ситуация связано с влиянием таблеток на уровне так называемого "гормона счастья" ‒ окситоцина.

Анализируя образцы крови 185 молодых американок (средний возраст ‒ 21,2 года), исследователи определили ‒ у тех, кто принимал противозачаточные таблетки, уровень окситоцина был значительно выше, чем у тех, кто их не употреблял. Хотя ранее утверждалось, что такой гормон серьезно уменьшает тревогу, его постоянное присутствие плохо влияет на эмоциональную жизнь дам.

Напомним, ранее китайские ученые из Департамента физиологии Медуниверситета Цзинина рассказали о том, что коронавирус способен привести к бесплодию и другим проблемам со здоровьем у женщин.