УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме

16 ноября 2020, 11:23

Когда люди называют метаболизм "быстрым" или "медленным", на самом деле они имеют в виду меру базального метаболизма.

Здоровье, похудение
Когда люди называют метаболизм "быстрым" или "медленным", на самом деле они имеют в виду меру базального метаболизма. / Woman.rambler

Метаболизм - это набор химических реакций, которые расщепляют пищу, которую мы едим, на энергию и мышцы. Хотя многие люди думают, что они похудеют, если ускорят метаболизм, это не всегда так. Вот что вам нужно знать о сложной взаимосвязи между метаболизмом и потерей веса.

Популярные мифы о метаболизме и похудении

Когда люди называют метаболизм "быстрым" или "медленным", на самом деле они имеют в виду меру базального метаболизма (BMR). BMR определяет количество пассивных калорий, которые вы сжигаете - это калории, которые ваше тело использует в состоянии покоя.

Популярное заблуждение состоит в том, что добавление мышц поможет вам быстрее усваивать калории - и хотя отчасти это верно, мышцы в состоянии покоя на самом деле сжигают очень мало калорий. Большая часть метаболической энергии, которую вы расходуете, проходит через ваш мозг, сердце, почки и другие органы, которые постоянно работают, чтобы вы были живы и здоровы.

Существуют доказательства того, что сердечно-сосудистые упражнения могут помочь ускорить ваш метаболизм на короткий период после тренировки, но этот эффект длится всего час или около того, и обычно этого недостаточно, чтобы вызвать значительную потерю веса.

Также существует миф о том, что употребление определенных продуктов ускоряет метаболизм. Но реальность такова, что даже если определенные продукты могут повлиять на ваш BMR, этого недостаточно, чтобы заметно изменить ваш вес. Чтобы похудеть, вы должны создать дефицит между калориями, которые вы потребляете с пищей, и калориями, которые вы сжигаете с помощью комбинации диеты, физической активности и пассивных метаболических процессов, которые в значительной степени находятся вне вашего контроля.

Генетика играет ключевую роль в вашем BMR

Печальная правда в том, что ваш BMR сложно изменить сколько-нибудь существенно. Тот факт, что у некоторых людей от природы BMR быстрее, чем у других, во многом обусловлен генетикой.

Обзор, опубликованный в 2011 г. в журнале Molecular Genetics and Metabolism, в котором изучались 9 исследований близнецов и 19 семейных исследований, показал, что метаболический синдром - и некоторые из связанных с ним симптомов, включая ожирение, высокий уровень холестерина и инсулинорезистентность - распространены среди семей, что предполагает значительный фактор наследственности.

Исключение из этого правила возникает только для редких заболеваний, таких как синдром Кушинга или гипотиреоз, которые замедляют метаболизм.

Старение и ваш BMRС с возрастом становится менее эффективным или, как мы думаем, "замедляется", - говорит Хизер Сейд, зарегистрированный диетолог и менеджер программы биологического питания в Колумбийском университете.

Есть много причин, по которым ваш метаболизм замедляется, включая потерю мышечной массы и изменения в ваших клетках. Но основная причина изменения метаболизма в том, что люди становятся менее активными с возрастом.

К сожалению, вы не можете полностью остановить замедление метаболизма с возрастом, но упражнения могут дать вам толчок. Исследования показывают, что сохранение активности по мере взросления может помочь сдержать замедление метаболизма.

похудение метаболизм
Сейчас вы просматриваете новость «Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезньРак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазмаВлажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причинуПочему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину
Следующий материал

Последние новости

11:52
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
11:37
Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя
11:36
Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Видео
Реклама
11:28
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
11:23
Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме Видео
11:20
People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году
11:07
Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом Видео
11:01
Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах Видео
10:54
Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Видео
10:49
Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей Видео
10:34
В сети произошла утечка данных Capcom: Resident Evil 8, сделки с Google и Sony и многое другое Видео
10:33
Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками Видео
10:27
Коронавирус убил новоизбранного мэра Конотопа - нардеп
10:15
Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября - полный выпуск Видео
10:08
Украине нужно решить, кем заменить Россию мнение
10:02
Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года Видео
09:40
Политолог объяснил, почему Украине повезло с результатами выборов в США
09:25
Выборы в Молдове: Зеленский объяснил, чего ждет от победы Санду Видео
Реклама
09:10
Главный инфекционист США объяснил, нужны ли маски после вакцинации от COVID-19 Видео
09:04
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
08:44
Главный итог карантина выходного дня мнение
08:36
Медик разбил миф об уровне заразности переболевших коронавирусом Видео
08:29
Где в Украине больше всего болеют COVID-19: топ-5 антилидеров по числу зараженных за сутки Видео
08:22
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
08:17
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч новых больных Видео
08:11
В Армению массово прибывают самолеты с миротворцами из РФ Видео
08:06
Болен ли Путин и готовится ли к отставке: политолог оценил шансы
07:41
Make Ukrainka great again: под Киевом на выборах "проголосовали" за Трампа
07:15
Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Видео
07:13
Кто побеждает на выборах в Каменец-Подольском: опубликованы данные экзитпола
06:55
Плохой и еще хуже: каких карантинных сценариев ждать украинцам мнение
06:51
Выборы в Краматорске: самовыдвиженец Гончаренко побеждает действующего мэра
06:33
В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фото Фото Видео
06:17
Выборы в Молдове: ЦИК опубликовала предварительные результаты
05:56
Крым "уплыл" от Украины навсегда – астролог
05:34
"Что за панталоны?": экс-Серебро шокировала публику нескромным фото
05:28
Зимнее "бабье лето": синоптик удивил аномальным прогнозом на декабрь Видео
04:57
COVID-19 бушует в Украине: врач оценил вероятность итальянского сценария Видео
Реклама
04:25
Возвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявление Видео
03:56
Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото Фото Видео
03:39
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
03:01
Медики придумали новый способ борьбы с распространенным видом рака
01:43
Украинская теннисистка Марта Костюк показала накачанные ягодицы на смелом фото
01:34
Есть группы риска: врач рассказал, кому не поможет вакцина от COVID-19 Видео
00:52
Ученые рассказали, помогут ли тесты на обоняние выявлять COVID-19 Видео
00:19
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках
15 ноября, воскресенье
23:58
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:55
Танці з зірками 2020 12 выпуск: кто прошел в полуфинал Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять