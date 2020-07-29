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Жизнь без секса: 9 вещей, которые случаются с телом

29 июля 2020, 17:23

Телу угрожают некоторые изменения.

Секс, оргазм
Телу угрожают некоторые изменения./ Cosmo

Секс способен улучшить настроение и даже уменьшить талию, а секс раз в неделю способен увеличить продолжительность жизни. Но что, если у вас нет регулярного секса или он отсутствует вообще? Отсутствие секса не будет иметь долгосрочных последствий для организма, однако все равно телу угрожают некоторые изменения.

Изменения либидо

Влияние целибата на здоровье варьируется в зависимости от состояния здоровья, возраста и даже от пола, говорит Сари Купер, LCSW, сертифицированный секс-терапевт. Для начала вы можете почувствовать либо потерю сексуального влечения, либо его увеличение.

"Для некоторых людей, которые воздерживаются от секса, они начинают чувствовать себя более вялыми, с меньшей жизненной силой и жаждой секса", - говорит Купер. С другой стороны, для некоторых людей отсутствие секса может сделать его еще более желанным.

Вы можете чувствовать себя более подавленным

Секс - это отчасти физическое, отчасти психическое. "Когда люди занимаются сексом, они обычно имеют контакт кожа-к-коже, и такого рода контакт является первым основным способом, которым мы, люди, чувствуем себя комфортно (как младенцы с нашими матерями)", - говорит Купер. "Сексуальные связи дают партнерам кучу ласки и осязания от кожи к коже и могут помочь регулировать настроение друг друга, путем высвобождения гормона окситоцина", - добавляет он.

Доктор Стрейхер также говорит, что секс может помочь поднять вам настроение с помощью повышающих настроение эндорфинов. Без этих естественных приемов вы могли бы чувствовать себя подавленными, но это не значит, что вы впадете в депрессию. Хотя исследования показали, что депрессия и отсутствие секса связаны, это отражает связь, а не причину и следствие. "Если вы здоровый человек и перестаете заниматься сексом, у вас не будет депрессии из-за этого", - говорит доктор Штрайхер.

У вас может быть меньше смазки

Во влагалище может быть меньше смазки. Как и в случае истончения стенок влагалища, это происходит по мере старения женщины из-за недостатка гормонов, таких как эстроген. "Если вы возьмете молодую женщину, которой 20 или 30 лет, у нее будет много эстрогена, чтобы она оставалась здоровой, эластичной и смазанной", - говорит доктор Стрейхер. Купер говорит, что важно следить за ходом событий даже в отсутствие партнера: "Смазывание влагалища уменьшается с возрастом, а если вас не заводят удовольствия, эротические книги, видео или партнер, количество смазки может начать уменьшаться быстрее".

Дискомфорт во время секса

Согласно Североамериканскому обществу менопаузы, регулярный секс важен для здоровья влагалища после менопаузы. "Без регулярной половой жизни, когда вы становитесь старше, стенки вашего влагалища истончаются и могут привести к болезненному сексу", - говорит Купер. Менее частое общение также обеспечивает меньшую физическую стимуляцию, которая вызывает смазку. Вагинальные эстрогенные кремы могут помочь замедлить или обратить вспять этот процесс.

Больше или меньше стресса

Как и другие психологические последствия отсутствия секса, этот достаточно необычный. "Люди, которые менее подвержены стрессу, как правило, больше занимаются сексом, но опять же это ассоциация, а не причина и следствие", - говорит доктор Штрайхер. Тем не менее, если секс является для вас средством для снятия стресса, то отсутствие его может фактически вызвать повышение уровня стресса.

Вы можете снизить риск инфекции мочевыводящих путей

Уровень инфекций мочевыводящих путей может снизиться. Но это зависит от того, какой у вас секс. "Именно половой акт является причиной потенциального увеличения риска рецидивирующих инфекций мочевого пузыря", - говорит доктор Штрайхер из-за распространения бактерий. Согласно исследованию, опубликованному в журнале American Family Physician, 80 процентов ИМП у женщин в пременопаузе возникают в течение 24 часов после секса, и частота половых контактов является самым сильным предиктором рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. Если у вас нет полового акта, вы избегаете этих рисков.

Болезненные месячные

Удивительно, но секс может помочь облегчить боль во время менструации. "Матка - это мышца, и многие женщины на самом деле испытывают сокращение матки при оргазме, что приводит к более быстрому удалению крови, что, в свою очередь, уменьшает менструальные спазмы", - объясняет доктор Штрайхер. "Кроме того, может быть увеличение количества эндорфинов, что также поможет при менструальных болях", - добавляет медик. Это неожиданное преимущество, которое вы теряете, если не занимаетесь сексом, но, к счастью, для его устранения не требуется партнер.

Секс
Уровень инфекций мочевыводящих путей может снизиться / Ladycity

Секс влияет на ум

Секс влияет на наше познание. Согласно исследованию, опубликованному в "Журналах геронтологии", люди, которые занимались более регулярной сексуальной активностью, получали более высокие оценки на тестах, которые измеряли их вербальные и пространственные навыки. Кроме того, люди, которые сообщили, что занимались сексом, получили более высокие оценки по когнитивным тестам, чем те, кто не занимался сексом. Исследователи полагают, что усиление мозга может быть связано с гормонами, выделяющимися во время секса.

Вы сохраняете физические возможности для секса

Хотя некоторые группы, такие как женщины в период менопаузы, могут иметь долгосрочные последствия от отсутствия секса, обычно ваше тело помнит, как это сделать, когда вы возвращаетесь к сексу. "Все будет хорошо работать, даже если у вас был перерыв", - говорит врач.

секс ЗОЖ
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