"Золотой" стационар: журналисты рассказали, сколько требуют за лечение от COVID-19

В Киеве лечение в стационаре от Covid-19 стоит от 12 тысяч в сутки / УНИАН

В частных клиниках Украины требуют внести на депозит 100 тысяч гривен для лечения коронавируса в стационаре.

Как подчеркнул журналист Евгений Спирин в Facebook, лечь в частный стационар с коронавирусом в Киеве можно в двух клиниках — Добробут и Оберіг, а в Одессе такую услугу предоставляет Into-Sana.

В Киеве за пребывание в таком стационаре придется платить от 12 тысяч гривен в сутки. Это цена без учета лекарств и процедур — за них нужно платить отдельно, подчеркивается в сообщении.

Журналист рассказал, что из Добробута можно вызвать скорую за 1200 гривен. Затем, придется 80 тысяч гривен положить на депозит, и каждые сутки платить за палату еще 12 тысяч.

Он также подчеркнул, что ни в одной из частных клиник мест уже нет, а записаться можно только наперед.

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"В некоторых киевских клиниках есть услуга патронажа — врач курирует больного пациента, когда тот находится дома. Врач связывается с пациентом несколько раз в день, контролирует его состояние и назначает нужные препараты. Такую услугу мы нашли в двух клиниках — Universum Clinic и Добробут. В первой клинике это будет стоить 2 600 грн. Во второй смотрят по ситуации: за вызов терапевта, который сделает ПЦР-тест нужно будет заплатить 2 875 грн, если тест делать не нужно — 1 600 грн. Врач смотрит на состояние больного и решает, как действовать дальше", - пишет Бабель.

/ babel.ua

Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.