"Золотой" стационар: журналисты рассказали, сколько требуют за лечение от COVID-19

Лечь в частный стационар с коронавирусом в Киеве можно в двух клиниках.
В частных клиниках Украины требуют внести на депозит 100 тысяч гривен для лечения коронавируса в стационаре.
Как подчеркнул журналист Евгений Спирин в Facebook, лечь в частный стационар с коронавирусом в Киеве можно в двух клиниках — Добробут и Оберіг, а в Одессе такую услугу предоставляет Into-Sana.
В Киеве за пребывание в таком стационаре придется платить от 12 тысяч гривен в сутки. Это цена без учета лекарств и процедур — за них нужно платить отдельно, подчеркивается в сообщении.
Журналист рассказал, что из Добробута можно вызвать скорую за 1200 гривен. Затем, придется 80 тысяч гривен положить на депозит, и каждые сутки платить за палату еще 12 тысяч.
Он также подчеркнул, что ни в одной из частных клиник мест уже нет, а записаться можно только наперед.
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"В некоторых киевских клиниках есть услуга патронажа — врач курирует больного пациента, когда тот находится дома. Врач связывается с пациентом несколько раз в день, контролирует его состояние и назначает нужные препараты. Такую услугу мы нашли в двух клиниках — Universum Clinic и Добробут. В первой клинике это будет стоить 2 600 грн. Во второй смотрят по ситуации: за вызов терапевта, который сделает ПЦР-тест нужно будет заплатить 2 875 грн, если тест делать не нужно — 1 600 грн. Врач смотрит на состояние больного и решает, как действовать дальше", - пишет Бабель.
Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 133 человека.
- Всего в стране зарегистрировано 270 тыс. 587 случаев COVID-19, в том числе 5 тыс. 133 новых за прошедшие сутки.
- От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 122 человека, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 116 тыс. 562 человека, за минувшие сутки - 2 тыс. 152.
- На сегодняшний день в Украине болеют 148 тыс. 903 человека.