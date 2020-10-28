Зубная боль может быть признаком критического состояния

Когда сердце испытывает недостаток крови и кислорода, сердечная мышца повреждается / eluniverso.com

Зубная боль, безусловно, является признаком сердечного приступа.

Согласно Medicine Net, другие странные признаки могут включать боль в руке, боль в верхней части спины, общее недомогание и рвоту.

Наиболее частым ощущением сердечного приступа является боль, ощущение переполнения и / или сдавливания в груди, при этом боль может распространяться на челюсть или другие части тела.

Когда сердце испытывает недостаток крови и кислорода, сердечная мышца повреждается, вызывая боль в груди и давление.

Если приток крови к сердечной мышце не восстановится в течение 20-40 минут, начнется необратимая смерть сердечной мышцы.

Сердечная мышца продолжает умирать в течение шести-восьми часов, после чего сердечная мышца заменяется рубцовой тканью.

Имейте в виду, что сердечные приступы без симптомов (или легкие симптомы) могут быть столь же опасными для жизни, как сердечные приступы, вызывающие сильную боль в груди.

"Слишком часто пациенты связывают симптомы сердечного приступа с расстройством желудка, усталостью или стрессом", - заявила компания Medicine Net.

Есть и другие признаки сердечного приступа, о которых вам нужно знать, чтобы как можно скорее обсудить их с медицинским персоналом.

К ним относятся: головные боли, тошнота, потливость, изжога или несварение желудка - "ранняя диагностика спасает жизни".

Любая боль в груди должна быть обследована медицинским персоналом, так как промедление с лечением может привести к необратимому снижению функции сердца.

Факторы риска сердечного приступа включают высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, употребление табака, диабет и ишемическую болезнь сердца в семейном анамнезе.

Высокий уровень холестерина может привести к атеросклеорозу, когда холестериновые бляшки укрепляют стенки артерий и сужают кровоток.

Артерии, суженные в результате этого процесса (атеросклеороз), не могут доставить достаточно крови для поддержания нормального функционирования частей тела, которые они снабжают.

Это может начаться в подростковом возрасте, а проблемы со здоровьем не проявляются в более зрелом возрасте.

Коронарный атеросклероз, известный как ишемическая болезнь сердца, поражает сердечную мышцу.

Ишемическая болезнь сердца включает сердечные приступы, стенокардию, нарушение сердечного ритма и сердечную недостаточность.

Диагностика сердечного приступа

Диагностика может стать проблематичной, если нет боли в груди, о которой нужно сообщить.

Один из обязательных тестов - это электрокардиограмма (ЭКГ), которая регистрирует электрическую активность сердца. Нарушения электрической активности сердца обычно возникают при сердечных приступах.

ЭКГ может выявить участки сердечной мышцы, лишенные кислорода, и любые рубцовые ткани.