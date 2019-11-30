День секса: история праздника и как отмечают

День секса / Лига.нет

Несмотря на то, что сексом человечество занимается всю свою многотысячелетнюю историю, идея отвести специальный праздник под него возникла совсем недавно.

В календаре праздников Международный День секса он появился только в 2007-го. С тех пор он празднуется 30 ноября. Другое его название – Всемирный День секса. Тогда, 12 лет назад, комиссия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в документально-официальном порядке закрепила празднование Дня секса за 30 ноября.

История дня секса

По канонической версии событий, идея празднования Дня секса зародилась на тематических интернет-форумах, которые в конце 2000-х переживали время расцвета. Пользователи Сети также предложили выбрать главным местом проведения праздника извесный своими вольными нравами город Амстердам.

В День секса местные путаны порой даже обьявляют для клиентов скидки на свои интимные услуги. В свою очередь, представители ЛГБТ-сообщества в этот праздник устраивают на амстердамских улочках мероприятия – для того, чтобы показать всем: их любовь не менее прекрасна, чем гетеросексуальная.

Довольно быстро День секса начали отмечать в странах Центральной Африки и Южной Америки.

Там в последние годы 30 ноября проводятся многочисленные тематические парады и митинги. Во время них волонтеры агитируют предохраняться во время секса, а также раздают презервативы.

Читайте также30 ноября – какой сегодня праздник: День секса и День домашних животных

Откуда есть пошел День секса

К слову, массовые торжества с неприкрытой сексуальным содержанием своими корнями уходят еще в античные времена. Древние греки и чуть менее древние римляне отмечали праздники плодородия. Эти торжества были направлены то, чтобы приумножался урожай, вся природа – в том числе и появлялись новые люди. Что, понятное дело, без секса никак не могло произойти

Как раз в конце осени, римляне обычно проводили сатурналии – праздники плодородия, посвященные главному сексуальному террористу среди пантеона богов – богу земледелия Сатурну (он же Кронос у греков).

В эти дни в Древнем Риме устраивали карнавальные шествия и пляски. Участники имитировали сбор урожая и, как регулярно бывало – конечно, ради лучшего плодородия – устраивали сексуальные безумства.

В День секса обычно посвящают как можно больше времени сексуальности в целом и всем ее аспектам. А медики дополнительно рассказывают, что люди, которые регулярно занимаются сексом, живут в среднем дольше тех, кто им пренебрегает. При этом меньше страдая от болезней, поскольку секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, помогает справиться от депрессии, а в отдельных случаях — избавляет от лишнего веса и улучшает кожу

День анального секса

К сожалению, информация о том, что День анального секса 30 ноября – неверна. Да и официального статуса у этого дня нет. В 2014-м австралийский комик Джим Джеффрис (известный своими скабрезными шутками) в своем концерте BARE (в пер. с англ., – неприкрытый) предложил 18 апреля отмечать День анального секса. Как своеобразную в альтернативу 14 февраля (который, несмотря на формальный статус Дня всех влюбленных, сейчас воспринимается как исключительно женский день – когда мужчина обязан исполнить все прихоти своей дамы).

Напомним, ранее Главред рассказывал об истории Дня стриптиза.