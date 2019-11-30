День секса: история праздника и как отмечают

Вот уже больше десяти лет решением ЮНЕСКО по всему миру отмечается День секса.
Несмотря на то, что сексом человечество занимается всю свою многотысячелетнюю историю, идея отвести специальный праздник под него возникла совсем недавно.
В календаре праздников Международный День секса он появился только в 2007-го. С тех пор он празднуется 30 ноября. Другое его название – Всемирный День секса. Тогда, 12 лет назад, комиссия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в документально-официальном порядке закрепила празднование Дня секса за 30 ноября.
История дня секса
По канонической версии событий, идея празднования Дня секса зародилась на тематических интернет-форумах, которые в конце 2000-х переживали время расцвета. Пользователи Сети также предложили выбрать главным местом проведения праздника извесный своими вольными нравами город Амстердам.
В День секса местные путаны порой даже обьявляют для клиентов скидки на свои интимные услуги. В свою очередь, представители ЛГБТ-сообщества в этот праздник устраивают на амстердамских улочках мероприятия – для того, чтобы показать всем: их любовь не менее прекрасна, чем гетеросексуальная.
Довольно быстро День секса начали отмечать в странах Центральной Африки и Южной Америки.
Там в последние годы 30 ноября проводятся многочисленные тематические парады и митинги. Во время них волонтеры агитируют предохраняться во время секса, а также раздают презервативы.
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Откуда есть пошел День секса
К слову, массовые торжества с неприкрытой сексуальным содержанием своими корнями уходят еще в античные времена. Древние греки и чуть менее древние римляне отмечали праздники плодородия. Эти торжества были направлены то, чтобы приумножался урожай, вся природа – в том числе и появлялись новые люди. Что, понятное дело, без секса никак не могло произойти
Как раз в конце осени, римляне обычно проводили сатурналии – праздники плодородия, посвященные главному сексуальному террористу среди пантеона богов – богу земледелия Сатурну (он же Кронос у греков).
В эти дни в Древнем Риме устраивали карнавальные шествия и пляски. Участники имитировали сбор урожая и, как регулярно бывало – конечно, ради лучшего плодородия – устраивали сексуальные безумства.
В День секса обычно посвящают как можно больше времени сексуальности в целом и всем ее аспектам. А медики дополнительно рассказывают, что люди, которые регулярно занимаются сексом, живут в среднем дольше тех, кто им пренебрегает. При этом меньше страдая от болезней, поскольку секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, помогает справиться от депрессии, а в отдельных случаях — избавляет от лишнего веса и улучшает кожу
День анального секса
К сожалению, информация о том, что День анального секса 30 ноября – неверна. Да и официального статуса у этого дня нет. В 2014-м австралийский комик Джим Джеффрис (известный своими скабрезными шутками) в своем концерте BARE (в пер. с англ., – неприкрытый) предложил 18 апреля отмечать День анального секса. Как своеобразную в альтернативу 14 февраля (который, несмотря на формальный статус Дня всех влюбленных, сейчас воспринимается как исключительно женский день – когда мужчина обязан исполнить все прихоти своей дамы).
Напомним, ранее Главред рассказывал об истории Дня стриптиза.