Новорічні композиції своїми руками на Новий рік 2020: як і з чого зробити - фото

Найкращі новорічні свята – ті, які запам’яталися на все життя. Тому вкрай важливо докласти трішки зусиль, знайти час, натхнення і створити незабутнє свято на Новий рік 2020 для себе і своїх рідних. Тобто мова про те, що замість новорічної ялинки і щорічної церемонії її прикрашання, або разом з цим звичним для зимових свят атрибутом, ви можете створити новорічні композиції 2019.

Тільки не лякайтеся, складно не буде, зате результат здивує всіх. Главред зібрав найцікавіші ідеї для створення новорічних композицій своїми руками.

Новорічні композиції своїми руками

Однією з найпростіших, але дуже яскравих новорічних композиції є так звана новорічна екібана на стіл своїми руками. Лише уявіть – центр вашого святкового столу в новорічну ніч буде осяяний оригінальною композицією з хвої, яка випромінюватиме чари і створить радісну атмосферу.

Для створення новорічної композиції вам знадобляться шишки, ялинкові кульки, кілька гілочок ялинки, сухі гілочки, кружальця підсушених апельсинів, свічки, кольорові стрічки, і будь-які елементи святкового декору – сніжинки, штучні квіти, фігурки діда мороза чи щуря, в рік якого ми входимо. Тобто в основі – гілочки ялинки, а далі – все, що знайшлося під руками.

Новорічна композиція на стіл 2020 / Instagram

Новорічні композиції на стіл, як правильно, роблять у кошиках, компактних ящичках чи тацях. А коли новорічна композиція 2020 буде завершена, візьміть штучний сніг і рясно притрусіть ним свій витвір мистецтва.

Композиції з цукерок

Якщо ви сушите собі голову над тим, що подарувати рідним чи друзям, зверніть увагу на композиції з цукерок. Тільки на перший погляд здається, що це дуже банально. Але досвід і враження тих, хто коли-небудь отримував подібні подарунки, говорять якраз про те – що це справляє приємне враження і запам’ятовується надовго. Справді, щоб загорнути кожну цукерку у квіточку, потрібні певні навички. Але композиції з цукерок бувають усілякі, одна з найпростіших - це вкладені, мов квіти у букет, шоколадки.

Новорічні композиція з цукерок / Instagram

Якщо маєте трішки часу, зробіть невеличку новорічну композицію з гілочками ялинки, і гарно прикрасьте її цукерками і шоколадками. Таким чином ваш подарунок буде і доречним, і смачним.

Композиції з повітряних кульок

Усі – і діти, і дорослі, в глибині душі чекають від Нового року 2020 справжнього дива. Цим дивом може стати новорічна композиція з повітряних кульок у вигляді миші, сніговика і навіть ялинки.

Новорічна композиція 2020 з повітряних кульок / Instagram

Створити новорічну композицію з повітряних кульок своїми руками напрочуд легко. Для цього придбайте різноманітні кульки і дуже бажано – ручний насос, бо втомитеся надувати кульки самотужки.

Але перш ніж бігти за кульками, виберіть ту композицію, яку плануєте зробити. Коли ви зрозумієте, які деталі вам потрібно надути з повітряних кульок, можна збиратися на закупи.

Як зробити мишу з повітряних кульок своїми руками

Для початку надуйте кульки, які будуть використовуватися в якості основи. Зверніть увагу, що надувати кульки до кінця не треба, бо так їх легше розділювати нитками і формувати з них деталі.

Не слід при зав'язуванні кульок докладати великих зусиль - кулька може лопнути.

Купуйте якісні повітряні кулі, що не лопнуть під час скручування.

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Детально про те, як зробити символ 2020 року Мишу з повітряних кульок, дивіться за посиланням: