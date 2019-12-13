Новорічні прикраси своїми руками: 10 дуже простих ідей ялинкових прикрас з фото

Зробити новорічні прикраси своїми руками дуже легко / Instagram

Новорічні прикраси треба час від часу оновлювати. Особливо, якщо у вас є діти, адже це гарантовано подарує купу непідробних емоцій радості від зустрічі Нового року. Окрім того, бажано врахувати те, рік якої тварини наступає – і прикрашати ялинку і оселю відповідно.

Новий 2020 рік за східним календарем - це рік Щуря, тому одразу відкладіть подалі всі новорічні іграшки та елементи декору у вигляді котів, щоб не накликати біду, як радять астрологи.

Так ось, якщо у вас є малеча, радимо знайти трошки часу і зробити новорічні прикраси своїми руками – цим ви не тільки зацікавите дитину, а й ваша новорічна красуня ялинка та оселя будуть виглядати неповторно. Та й згадати буде що – на все життя.

Главред зібрав найпростіші, але дуже яскраві варіанти прикрас на ялинку своїми руками.

Новорічні прикраси своїми руками: 10 простих ідей на Новий рік 2020

Сніжинки своїми руками

Скільки сніжинки з паперу не вирізай – не набридне ніколи, бо щораз напрочуд цікаво побачити, а який візерунок мороз намалював, тобто що ваші руки вирізали. Вагомою перевагою паперових сніжинок своїми руками є те, що ними можна прикрасити усі вікна і, на відміну від штучного снігу, який потім треба змивати з вікон, сніжинки, закріплені тоненькою клейкою стрічкою, не створять вам зайвих незручностей.

Сніжинки своїми руками / Instagram

Новорічні прикраси своїми руками з ниток капелюхи

Якщо у вас є залишки ниток, то у вас може з’явитися безліч оригінальних прикрас на ялинку. Одної з найпопулярніших ялинкових прикрас з ниток зараз є капелюшки. Зробити капелюх з ниток на ялинку дуже просто – потрібні тільки ножиці, кружальце з-під туалетного паперу та нитки.

Капелюшки з ниток / Instagram

Новорічні витинанки

Звичайний папір може стати основою для новорічних прикрас витинанок. До слова, створити витинанку новорічну не складно. Вам знадобиться зображення, яке ви хочете вирізати. Потім це зображення треба прикласти до паперу, перемалювати контур і видалити зайві шматочки паперу. До прикладу, можна вирізати Щуря, рік якого скоро настане, або снігову бабу, Діда мороза, оленів, ялинку, напис 2020 рік. Трафарети можна пошукати в мережі.

Новорічні витинанки / Instagram

Ялинка з макаронів

Якщо ви хочете здивувати всіх а Новий рік 2020, зробіть невеличку ялинку з макаронів. Для цього потрібно з картону зробити невеличкий конус, придбати макарони пір’я, бантики або ракушки та клей. Починаєте приклеювати макарони у напрямку знизу догори. Коли ваша макаронна ялинка, прикрашаєте її крихітними намистинами або макаронами іншої форми – теж приклеюєте. До слова, макарони можна побризкати золотою чи сріблястою фарбою -перед тим, як прикрашати.

Ялинка з макаронів / Instagram

Паперовий щур своїми руками на Новий рік 2020

Актуальною новорічною прикрасою своїми руками з паперу є миша, або щур. Зробити щуря своїми руками так просто, що ви можете зробити багацько щурів і роздарувати їх потім. Отже, з паперу робите конус. Малюєте очі, приклеюєте вуса, вуха, ніс і хвостик. Зусиль – мінімум, а гарний настрій забезпечений надовго. Якщо ви конус зробите з картону, то його можна обмотати ниткою, вуха і хвіст зробити з фетру, очі – з ґудзиків або купити оченятка.

Паперовий щур / Instagram

Ялинкові прикраси своїми руками з тіста

Візьміть трохи соленого тіста або полімерної глини, і виліпіть мишку з шматочком сиру. Коли ця краса висохне, розфарбуйте її і прив’яжіть нитку – все, у вас вишукана ялинкова прикраса щур своїми руками.

Щур з тіста / Instagram

Прикраси на Новий рік з паличок

Якщо у вас є дерев’яні палички-мішалочки – щось на зразок тих паличок, які тримають на собі морозиво, або якими мішають каву, чай тощо, то ви можете створити дуже гарну ялинкову прикрасу своїми руками. У вас можуть вийти новорічні іграшки у вигляді ялинки або сніжинок. Щоб зробити ялинку, одну паличку ставите вертикально, на неї приклеюєте горизонтально палички різної довжини. І все – залишилося прикріпити нитку та прикрасити цю ялинку.

Прикраси з паличок / Instagram

Ялинкові прикраси з ниток

Маючи нитку під руками, ви можете створити справді геніальні прикраси на ялинку своїми руками. Зробіть з дроту рівнобедрений трикутник, обмотайте його ниткою. А дале берете все, що не шкода – ґудзики, намистини, паперові візерунки – і прикрашаєте цим свою новорічну іграшку.

Ялинкові прикраси з ниток / Instagram

Новорічні прикраси своїми руками з шишок

Шишки – дуже вдала основа для новорічних прикрас. Візьміть шишки, пофарбуйте їх тим кольором, який вам найбільше подобається. Далі перевертаєте шишки, прив’язуєте нитки, на нитки прикріплюєте бантики, і у вас розкішні прикраси на ялинку.

Ялинкові прикраси з шишок / Instagram

Прикраси на Новий рік з шишок своїми руками

Окрім ялинкових прикрас, з шишок можна зробити маленькі ялинки і поставити їх на столі, під ялинкою, на підвіконні чи на поличці. Такі саморобні ялинки будуть милувати очі і звеселяти всіх, хто на них гляне. Кожну шишку розфарбуйте, і кожну "гілочку" ялинки-шишки прикрасьте намистинами.

Ялинки з шишок / Instagram

Раніше ми писали, що однією з найпростіших, але дуже яскравих новорічних композиціій є так звана новорічна екібана на стіл.