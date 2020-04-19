20 апреля – какой сегодня праздник: что делать в Акулинин день

Акулинин день - что нельзя делать 20 апреля, приметы / 1zoom.ru

20 апреля 2020 – сегодня праздник русалок.

ООН отмечает День китайского языка. Россия празднует Национальный день донора, а Нидерланды – Национальный музейный выходной, День музеев.

По народному календарю, 20 апреля – Акулинин день: просыпаются русалки.

20 апреля – праздник церковный

20 апреля у православных день памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он прославился своей благочестивой жизнь и даром лечить даже неизлечимых больных.

Также почитаются мученики Руфин и Акилина, которые обратили в христианство 200 римских воинов.

Поста нет.

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20 апреля – приметы

Есть такие приметы 20 апреля на погоду:

какова погода на Акулину – такова будет и 20 сентября;

дождливая погода – к плохому урожаю яровых, но будет много калины и малины;

много звезд – будет много грибов и ягод в лесу;

морозный, но солнечный день – к хорошему урожаю хлеба и гречихи.

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20 апреля – что нельзя делать, а что нужно

По народным поверьям, 20 апреля нельзя ходить к рекам и озерам без защиты.

В старину верили, что в этот день просыпаются водяные и русалки. Поэтому к открытой воде не подходили без пучка полыни или чеснока – с точки зрения народных верований, это самые надежные обереги от нечисти.

Также вечером не смотрели на звезды с улицы – только через стекла окон, чтоб не накликать на себя неприятности.

20 апреля – именины

День ангела справляют Акулина и Евдокия, Аркадий, Георгий, Даниил и Петр.

20 апреля – кто родился

20 апреля родились такие знаменитости: