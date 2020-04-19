20 апреля – какой сегодня праздник: что делать в Акулинин день

20 апреля, по поверьям, просыпаются русалки. Так что праздник сегодня мистический – и приметы у него интересные.
20 апреля 2020 – сегодня праздник русалок.
ООН отмечает День китайского языка. Россия празднует Национальный день донора, а Нидерланды – Национальный музейный выходной, День музеев.
По народному календарю, 20 апреля – Акулинин день: просыпаются русалки.
20 апреля – праздник церковный
20 апреля у православных день памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он прославился своей благочестивой жизнь и даром лечить даже неизлечимых больных.
Также почитаются мученики Руфин и Акилина, которые обратили в христианство 200 римских воинов.
Поста нет.
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20 апреля – приметы
Есть такие приметы 20 апреля на погоду:
- какова погода на Акулину – такова будет и 20 сентября;
- дождливая погода – к плохому урожаю яровых, но будет много калины и малины;
- много звезд – будет много грибов и ягод в лесу;
- морозный, но солнечный день – к хорошему урожаю хлеба и гречихи.
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20 апреля – что нельзя делать, а что нужно
По народным поверьям, 20 апреля нельзя ходить к рекам и озерам без защиты.
В старину верили, что в этот день просыпаются водяные и русалки. Поэтому к открытой воде не подходили без пучка полыни или чеснока – с точки зрения народных верований, это самые надежные обереги от нечисти.
Также вечером не смотрели на звезды с улицы – только через стекла окон, чтоб не накликать на себя неприятности.
20 апреля – именины
День ангела справляют Акулина и Евдокия, Аркадий, Георгий, Даниил и Петр.
20 апреля – кто родился
20 апреля родились такие знаменитости:
- 1889 — глава Третьего рейха Адольф Гитлер.
- 1939 — украинская поэтесса Анна Светличная.
- 1958 — советский и российский хоккеист, обладатель всех высших титулов мирового хоккея Вячеслав Фетисов.
- 1980 — российский рэп-исполнитель, актер Баста.