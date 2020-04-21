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21 апреля – какой сегодня праздник: с Днем рождения королевы и Иверская икона

21 апреля 2020, 00:17

С чем поздравляют 21 апреля в Украине и в мире – и что нельзя делать сегодня, выяснил Главред.

День главбуха и Иверской иконы - что нельзя делать 21 апреля
День главбуха и Иверской иконы - что нельзя делать 21 апреля / 1zoom.ru

21 апреля 2020 – сегодня праздник царственный.

Это День рождения королевы Елизаветы II. Причем отмечает она свой праздник дважды в год – в день, когда родилась, и в одну из суббот июня (это уже национальный праздник Британии).

Россия отмечает День главбуха (День главного бухгалтера) и День местного самоуправления.

В Италии проходит День основания Рима, а День Службы государственной охраны отмечает Казахстан.

Мир отмечает Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

По народному календарю, 21 апреля – Родион Ледолом.

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21 апреля – праздник церковный

Идет Светлая седмица после Пасхи 2020. Во Вторник Светлой седмицы отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери. Детальнее читайте в нашем материале Что делать в день Иверской иконы.

Также православные 21 апреля почитают память святого Иродиона – апостола от семидесяти.

Поста нет.

У евреев сегодня Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста.

21 апреля – приметы

Есть такие приметы 21 апреля на погоду:

  • если лед на реке грудами становится – и хлеба груды будут;
  • ясный солнечный день – к пригожему лету и наоборот;
  • теплый вечер и тихая ночь – к сухому и жаркому лету.

21 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В старину в Родионов день уже начинали пахоту. Также принято было чистить водоемы – чтобы весне дорогу открыть.

Чтобы набраться здоровья на год – умывались утром из родника.

По преданию, в этот день встречаются Солнце и Луна. Поэтому и среди людей считается, что этот день отлично подходит для общения и новых знакомств.

По народным поверьям, 21 апреля нельзя:

  • давать невыполнимые обещания – лучше вообще от них воздержаться;
  • врать – вранье выйдет боком;
  • много и тяжело работать – к тяжелой жизни;
  • обижать другого человека или животное.

21 апреля – именины

День ангела справляют Мария, Иван, Родион и Сергей.

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21 апреля – кто родился

21 апреля родились такие знаменитости:

  • 1758 — крепостная и няня Александра Пушкина Арина Родионовна Яковлева.
  • 1816 — английская писательница Шарлотта Бронте.
  • 1910 — украинский кинорежиссер, сценарист Юрий Лысенко.
  • 1956 — украинский кинооператор, журналист Богдан Подгорный.
  • 1979 — шотландский актер Джеймс Макэвой.
  • 1979 — украинский футболист, атакующий полузащитник Петр Кондратюк.
  • 1987 — украинская певица Анастасия Приходько.

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Сейчас вы просматриваете новость «21 апреля – какой сегодня праздник: с Днем рождения королевы и Иверская икона». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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