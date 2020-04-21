21 апреля – какой сегодня праздник: с Днем рождения королевы и Иверская икона

С чем поздравляют 21 апреля в Украине и в мире – и что нельзя делать сегодня, выяснил Главред.
21 апреля 2020 – сегодня праздник царственный.
Это День рождения королевы Елизаветы II. Причем отмечает она свой праздник дважды в год – в день, когда родилась, и в одну из суббот июня (это уже национальный праздник Британии).
Россия отмечает День главбуха (День главного бухгалтера) и День местного самоуправления.
В Италии проходит День основания Рима, а День Службы государственной охраны отмечает Казахстан.
Мир отмечает Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
По народному календарю, 21 апреля – Родион Ледолом.
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21 апреля – праздник церковный
Идет Светлая седмица после Пасхи 2020. Во Вторник Светлой седмицы отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери. Детальнее читайте в нашем материале Что делать в день Иверской иконы.
Также православные 21 апреля почитают память святого Иродиона – апостола от семидесяти.
Поста нет.
У евреев сегодня Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста.
21 апреля – приметы
Есть такие приметы 21 апреля на погоду:
- если лед на реке грудами становится – и хлеба груды будут;
- ясный солнечный день – к пригожему лету и наоборот;
- теплый вечер и тихая ночь – к сухому и жаркому лету.
21 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В старину в Родионов день уже начинали пахоту. Также принято было чистить водоемы – чтобы весне дорогу открыть.
Чтобы набраться здоровья на год – умывались утром из родника.
По преданию, в этот день встречаются Солнце и Луна. Поэтому и среди людей считается, что этот день отлично подходит для общения и новых знакомств.
По народным поверьям, 21 апреля нельзя:
- давать невыполнимые обещания – лучше вообще от них воздержаться;
- врать – вранье выйдет боком;
- много и тяжело работать – к тяжелой жизни;
- обижать другого человека или животное.
21 апреля – именины
День ангела справляют Мария, Иван, Родион и Сергей.
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21 апреля – кто родился
21 апреля родились такие знаменитости:
- 1758 — крепостная и няня Александра Пушкина Арина Родионовна Яковлева.
- 1816 — английская писательница Шарлотта Бронте.
- 1910 — украинский кинорежиссер, сценарист Юрий Лысенко.
- 1956 — украинский кинооператор, журналист Богдан Подгорный.
- 1979 — шотландский актер Джеймс Макэвой.
- 1979 — украинский футболист, атакующий полузащитник Петр Кондратюк.
- 1987 — украинская певица Анастасия Приходько.