22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря

Поздравления с Днем секретаря и открытки с Днем Земли 2020 дарят в этот день. Что нельзя делать в праздник 22 апреля, приметы – узнал Главред.
22 апреля 2020 – сегодня праздник всемирный.
Мир отмечает Международный день Матери-Земли. Поздравления и интересные факты о Земле – читайте в нашем материале Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем.
А еще это Международный день секретаря 2020. Только лучшие поздравления с Днем секретаря и самые добрые пожелания секретарю подобрал Главред на их профессиональный праздник – в материале Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты.
По народному календарю, 22 апреля – Вадим Ключник или Отомкни родники.
22 апреля – праздник церковный
У православных идет Светлая седмица после Пасхи 2020. Поста нет всю неделю.
Также православные 22 апреля почитают память святого Вадима. Его четыре месяца пытали за веру – пока не убили. Своим жизненным примером он многих вдохновил на обращение в христианство.
22 апреля – приметы
Есть такие приметы 22 апреля на погоду:
- ветер или дождь – к урожайному году;
- переменчивая погода – к засушливому лету;
- одуванчики зацвели – весна окончательно пришла;
- синие облака – к погоде теплой, но дождливой.
22 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В этот день в старину "открывали" родники – специальными заговорами. Заодно набирали чистой родниковой воды – она в этот праздник считается целебной.
В этот день лучше всего побольше молчать – особенно рядом с водой.
Это обострит интуицию и убережет от проблем. В целом, день отлично подходить для медитации.
По народным поверьям, 22 апреля нельзя:
- завидовать;
- посещать врача – любую операцию (в том числе лечение зубов) лучше отложить.
22 апреля – именины
День ангела справляют Вадим, Гавриил и Марфа.
Поздравления для главного именинника дня читайте в нашем материале Именины Вадима: поздравления с Днем ангела Вадима.
22 апреля – кто родился
22 апреля родились такие знаменитости:
- 1724 — немецкий философ Иммануил Кант.
- 1870 — российский революционер, "вождь мировой революции" Владимир Ленин.
- 1899 — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и ученый-энтомолог Владимир Набоков.
- 1937 — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер Джек Николсон (Полет над гнездом кукушки, Бэтмен и др.).
- 1956 — украинская актриса Наталья Сумская (Роксолана 2. Любимая жена Халифа, Преступление со многими неизвестными и др.).
- 1957 — бывший премьер-министр Польши и глава Европейского Совета Дональд Туск.
- 1971 — футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Попов.
- 1974 — украинский стронгмен, обладатель титула Самый сильный человек мира 2004 Василий Вирастюк.