22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря

День Земли и День секретаря - поздравления и что делать 22 апреля / 1zoom.ru

22 апреля 2020 – сегодня праздник всемирный.

Мир отмечает Международный день Матери-Земли. Поздравления и интересные факты о Земле – читайте в нашем материале Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем.

А еще это Международный день секретаря 2020. Только лучшие поздравления с Днем секретаря и самые добрые пожелания секретарю подобрал Главред на их профессиональный праздник – в материале Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты.

По народному календарю, 22 апреля – Вадим Ключник или Отомкни родники.

22 апреля – праздник церковный

У православных идет Светлая седмица после Пасхи 2020. Поста нет всю неделю.

Также православные 22 апреля почитают память святого Вадима. Его четыре месяца пытали за веру – пока не убили. Своим жизненным примером он многих вдохновил на обращение в христианство.

22 апреля – приметы

Есть такие приметы 22 апреля на погоду:

ветер или дождь – к урожайному году;

переменчивая погода – к засушливому лету;

одуванчики зацвели – весна окончательно пришла;

синие облака – к погоде теплой, но дождливой.

22 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день в старину "открывали" родники – специальными заговорами. Заодно набирали чистой родниковой воды – она в этот праздник считается целебной.

В этот день лучше всего побольше молчать – особенно рядом с водой.

Это обострит интуицию и убережет от проблем. В целом, день отлично подходить для медитации.

По народным поверьям, 22 апреля нельзя:

завидовать;

посещать врача – любую операцию (в том числе лечение зубов) лучше отложить.

22 апреля – именины

День ангела справляют Вадим, Гавриил и Марфа.

Поздравления для главного именинника дня читайте в нашем материале Именины Вадима: поздравления с Днем ангела Вадима.

22 апреля – кто родился

22 апреля родились такие знаменитости: