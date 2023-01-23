Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививаться

В материале Главреда можно узнать график прививок, который утвердило МОЗ.

Календарь прививок 2023 / Фото: zt-rada.gov.ua

Календарь прививок - от чего прививаться обязательно

В актуальное время обязательными в Украине являются прививки от 10 опасных заболеваний:

корь

коклюш

краснуха

полиомиелит

столбняк

туберкулез

гепатит В

дифтерия

гемофильная инфекция

эпидемический паротит

Вакцины, необходимые для иммунизации приобретаются за средства из государственного бюджета, передаются в регионы и предоставляются для прививок бесплатно.

График прививок 2023

Практически у каждой страны разработан свой календарь прививок – это официальный документ, который утверждает Минздрав. В Украине график обязательных прививок утвержден приказом МОЗ №947. Данный документ вступил в силу 18 апреля 2018 года.

Он предполагает следующий график прививок: