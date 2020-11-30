Международный день секса: зачем он нужен и как его отметить

Главред узнал про Всемирный день секса – его историю, традиции и пользу секса в целом.
30 ноября отмечается буквально сексуальный праздник – Международный день секса. Праздник молодой, но официальный: с 2007 года он внесен в перечень памятных дат ООН.
Через пару недель мир будет отмечать еще и Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости 2020 – в четверг, 17 декабря. Но День секса сегодня – связан скорее с плодородием, чем с работой секс-индустрии.
Об истории праздника детально и интересно – читайте в нашем материале День секса: история праздника и как отмечают.
А что касается традиций, то они не слишком-то и фривольные:
- раздача листовок о безопасном сексе;
- семинары по сексуальному воспитанию;
- вот разве что запуск в небо надутых презервативов – забавное и одновременно зрелищное мероприятие, которое приберегают на конец дня.
Это традиции общественные – если говорить про личное времяпрепровождение в День секса, то тут всё зависит только от фантазии и наличия/отсутствия комплексов у того, кто решил такое отпраздновать.
Читайте такжеКак регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученыхНа всякий случай уточним: медики настоятельно рекомендуют заниматься сексом регулярно, так как это:
- увеличивает продолжительность жизни человека;
- способствует похудению;
- усиливает сердечно-сосудистую систему;
- укрепляет иммунитет;
- защищает от депрессии;
- улучшает цвет и общее состояние кожи.
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