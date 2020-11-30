Международный день секса: зачем он нужен и как его отметить

Международный день секса - что за праздник 30 ноября и как отмечают / Sexyweek

30 ноября отмечается буквально сексуальный праздник – Международный день секса. Праздник молодой, но официальный: с 2007 года он внесен в перечень памятных дат ООН.

Через пару недель мир будет отмечать еще и Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости 2020 – в четверг, 17 декабря. Но День секса сегодня – связан скорее с плодородием, чем с работой секс-индустрии.

Об истории праздника детально и интересно – читайте в нашем материале День секса: история праздника и как отмечают.

А что касается традиций, то они не слишком-то и фривольные:

раздача листовок о безопасном сексе;

семинары по сексуальному воспитанию;

вот разве что запуск в небо надутых презервативов – забавное и одновременно зрелищное мероприятие, которое приберегают на конец дня.

Это традиции общественные – если говорить про личное времяпрепровождение в День секса, то тут всё зависит только от фантазии и наличия/отсутствия комплексов у того, кто решил такое отпраздновать.

Читайте такжеКак регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученыхНа всякий случай уточним: медики настоятельно рекомендуют заниматься сексом регулярно, так как это:

увеличивает продолжительность жизни человека;

способствует похудению;

усиливает сердечно-сосудистую систему;

укрепляет иммунитет;

защищает от депрессии;

улучшает цвет и общее состояние кожи.

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