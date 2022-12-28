Минимальная зарплата в 2023 году: сколько будут получать украинцы

В начале каждого года всех украинцев тревожит вопрос минимальной зарплаты на текущий год.

Минимальная зарплата 2023 / ZN.UA

Верховная Рада Украины уже одобрила Госбюджет на 2023 год. Проект был утвержден 3 ноября 2022 года.

Какая минимальная зарплата будет в 2023 году

Финансово традицией для правительства Украины является пересмотр минимальной заработной платы дважды в год. Однако 2022 год перевернул всё с ног на голову и война сильно пошатнула экономическую ситуацию.

Одним из последствий российской агрессии для экономики Украины стала отмена запланированного повышения "минималки".

Таким образом, в 2023 году минимальная заработная плата останется прежней – 6700 грн в месяц. Такую сумму утвердили 1 октября 2022 года.

Минимальная зарплата в Украине "чистыми"

Однако сумма, которую получают в руки работники включает также вычет налога на доход (НДФЛ – 18%) и военный сбор (ВС – 1,5%). С учетом всех вычетов, минимальная заработная плата, которую украинцы будут получать на руки составит 5395 грн.

Рост минимальной зарплаты за последние 5 лет

Согласно сравнению с предыдущими годами, минимальная зарплата значительно выросла в 2020 – 2021 году. Тогда сумма "минималки" изменилась с 5000 до 6000.

За последние пять лет заработная плата менялась так:

2019 год – 4173 грн в месяц

2020 год – 4723-5000 грн в месяц

2021 год – 6000 грн месяц

2022 год – 6500-6700 грн месяц

2023 год – 6700 грн месяц

Примечание: минимальная зарплата гарантируется государством как минимальная оплата за выполненную норму труда – ч.1 ст.3 Закона Украины.